'El renacido': Leonardo DiCaprio abraza su lado más visceral en una brutal venganza que le valió el Óscar

Leonardo DiCaprio llevaba años siendo unos de los actores favoritos del público cuando aceptó participar en 'El renacido' y para cuando llegó a los cines casi parecía existir la unanimidad de que ya merecía el Óscar, era su momento y nadie debía impedirlo. Finalmente se llevó el gato agua con una interpretación muy visceral que esta noche tenéis la oportunidad de disfrutar (de nuevo) en Cuatro a partir de las 22:00.

Los tres grandes ejes de la película

Inspirada en la historia real de Hugh Glass, 'El renacido' es una película que en el fondo cuenta una historia bastante sencillo, siendo muchísimo más importante la forma de hacerlo. Ahí es donde gana una importancia capital el trabajo de puesta en escena de Alejandro González Iñárritu, quien lo borda cuando actúa a ras de suelo, manejando la cámara para meterse por donde lo hacer el protagonista.

Algo menos estimulante son otras florituras en las que parece coquetear con soluciones más sensoriales, casi como si quiere jugar a ser Terrence Malick, pero no son situaciones que abunden demasiado o desluzcan un trabajo de dirección repleto de fuerza por el que Iñárritu también se llevó el Óscar para casa.

Eso sí, conviene no olvidar el titánico esfuerzo en la fotografía de Emmanuel Lubezki al utilizar únicamente luz natural. No me quiero ni imaginar el quebradero de cabeza que pudo suponer eso -sobre todo en ese increíble plano secuencia al inicio de la función-, pero lo importante es que ayuda a dar un look único a 'El renacido', captando la belleza de los parajes naturales utilizados pero poniéndolos al servicio del particular viaje en busca de venganza de su protagonista.

Ahí es donde 'El renacido' encuentra su último gran eje en el propio DiCaprio, tanto por esa brutal venganza que ansía ejecutar como en las etapas previas de su recorrido. Un gran acierto es que tenga tan pocas líneas de diálogo para incidir así más en que se convierte en una especie de bestia salvaje, alguien más controlado por los instintos animales que por cualquier otra cosa.

El Renacido Blu-Ray [Blu-ray] PVP en Amazon 7,00€

Además, DiCaprio tiene un gran contrapeso en Tom Hardy, cuya personaje también se guía por un comportamiento más visceral, dándose la particularidad de que 'El renacido' pierde cierto interés cuando da espacio a personajes más racionales. No es que estén fuera de lugar, pero el nivel decae.

DiCaprio mantuvo su idilio con el público una vez más, pues a día de hoy no se me ocurre ningún otro actor que hubiese convertido una película como 'El renacido' en un éxito tan grande como el que obtuvo. Es cierto que fue cara, ya que su presupuesto se disparó hasta los 135 millones de dólares, pero es que luego en su paso por los cines recaudó 532 millones.