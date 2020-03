'The Mandalorian' se verá fuera de Disney+: Cuatro anuncia el estreno del primer episodio de la serie de Star Wars

Por sorpresa, durante la emisión de anoche del programa de turno de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Cuatro lanzó un anuncio importante: 'The Mandalorian' se verá en abierto, al menos su primer episodio. ¿Cuándo? pues "muy pronto".

Una noticia que nos pilla por sorpresa debido a que la serie de Star Wars es el principal reclamo, al menos para una gran parte del público, de Disney+. La plataforma aterrizará en nuestro país y en media Europa occidental este próximo 24 de marzo (y ya se puede contratar).

¿Captando suscriptores?

No sabemos, de momento, más detalles pero al especificar en la promo de Cuatro lo de "Episodio I" hace pensar que únicamente piensan emitir en abierto el inicio de 'The Mandalorian', lo que cuadraría con una estrategia para captar suscriptores por parte de la OTT de Disney. Es decir, que seguramente nos encontraríamos con un "si quieres ver más paga Disney+".

Lo que, por otro lado, no quiere decir que en un futuro no podamos ver el resto de episodios en Cuatro ya que no sería la primera vez que una serie original de una plataforma de streaming se podría ver en abierto un tiempo después de su estreno. Por ejemplo, tenemos 'Madres forzosas' en Neox, series de dibujos como 'Bebé jefazo: de vuelta al curro' se ve en Disney Channel o, en esta ocasión de pago, 'Narcos' se puede ver en Xtrm.

Recordemos, además, que Mediaset mantiene desde hace años un pacto de distribución con Disney de "primera opción" a la hora de traer sus series en abierto, principalmente las de la cadena ABC ('Anatomía de Grey', 'The Good Doctor').