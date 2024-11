"Es un actor un poco difícil, como Joaquin Phoenix". Ridley Scott responde a la salida de Barry Keoghan de 'Gladiator 2'

El director de 'Gladiator 2', Ridley Scott, ha comentado por fin sus sensaciones sobre la salida de Barry Keoghan de la esperada secuela, que llegará a los cines esta semana para seguir la historia de Lucius Verus, interpretado por Paul Mescal, el hijo de Lucilla y Maximus que se ve obligado a convertirse en esclavo. En un principio, Keoghan iba a participar en la superproducción, pero tuvo que renunciar, y Fred Hechinger le sustituyó en el papel del coemperador Caracalla.

Incompatibilidad de agenda

En declaraciones a The New York Times, Scott explicó que Keoghan no pudo participar en la epopeya histórica porque estaba ocupado trabajando en 'Saltburn', que el año pasado fue nominada a dos Globos de Oro y cinco premios BAFTA.

"Barry se quedó encerrado en Saltburn. Creo que es quizá la mejor película que he visto este año. De todos modos, Barry es uno de los buenos, al mismo nivel que Joaquin Phoenix y Paul Mescal. Barry es muy complejo y realmente lo tiene bajo control. Sé que es un actor algo difícil, pero merece la pena. Como decidirse por Joaquin, merece la pena".

Por otro lado, durante una entrevista con IndieWire a principios de este año, Keoghan también se sinceró sobre su salida de la película, diciendo que era una lástima no poder formar parte del reparto.

"Conflictos, conflictos de agenda. Soy un gran fan de 'Gladiator' y del reparto. Es una pena no poder hacer las dos cosas. Pero eso pasa en este juego. No puedes hacer las dos cosas".

Fred Hechinger, el Caracalla final.

En 'Gladiator 2' la acción avanza unas décadas, con Lucio ya mayor de edad y alejado de su madre. La película comienza con el protagonista pasando tiempo con su mujer y su hijo en Numidia, antes de que las cosas cambien drásticamente cuando los romanos continúan su descenso en el norte de África. Además de Mescal, Hechinger y Nielsen, la película cuenta con la participación de Pedro Pascal y Joseph Quinn, así como de Denzel Washington y Derek Jacobi.

En Espinof | El protagonista de 'Gladiator 2' es el as bajo la manga de la película: cómo Paul Mescal ha pasado del indie a convertirse en uno de los nuevos chicos de oro de Hollywood

En Espinof | Las mejores películas de 2024