11 películas muy populares que fueron buenas gracias a sus errores históricos

Aunque se avise al público de que una película está "basada" o "inspirada" en una historia real, es habitual que haya quejas sobre la veracidad de los hechos plasmados en la pantalla. Esto es lo que ha hecho la web Cracked, que ha publicado una lista de 11 películas famosas con una explicación de sus errores históricos. Lo gracioso del asunto es que, bajo cada título, hay un apartado que se llama "Por qué daría asco sin el error".

Sin entrar a dar mi propia valoración, pues pienso que algunas de ellas sí que "apestaban" incluso con las inexactitudes, ni a hacer mi propia lista, reproduzco la relación que han confeccionado en esa web y, más abajo, las explicaciones que dan:

'Gladiator' (2000)

Inexactitudes: Cómodo (encarnado por Joaquín Phoenix) en realidad era muy apreciado por el Senado y gobernó durante 13 años con éxito en lugar de los pocos infructuosos meses que presenta la película. El Emperador no murió en la arena, sino en el baño a manos de un luchador llamado Narciso.

Por qué de otra forma no habría molado: Nadie quiere ver a Russell Crowe tardar trece años en matar a un emperador, que encima era buen tío, para que además al final llegue antes un luchador y se lo cargue él. Los malos nos gustan como los libros del Génesis [sic.]: con relaciones incestuosas implícitas. Además, ya que cualquier batallón romano que rompiese filas mientras lucha contra los bárbaros habría sido destrozado sin piedad, la película habría durado quince minutos.

'Braveheart' (1995)

Inexactitudes: William Wallace (Mel Gibson) era un caballero de una familia noble y a su padre, Malcolm, no lo mataron los ingleses, sino que luchó del lado de Inglaterra a cambio de un favor político. En lugar de kilts, Wallace y sus hombres llevaban camisas saffron.

Por qué sería una mierda sin estas inexactitudes: Tenemos que imaginarnos que si Mel Gibson tuviese que interpretar un papel con más facetas que el justo y ecuánime guerrero-rey-redentor [no es mi opinión, sino la de Cracked] se le derretiría la cara ante tal reto y se revelaría el circuito que hay debajo. Y por muy divertido que sea eso, no lo es tanto como la película tal como se hizo o lo que nos hemos desahogado gritando "¡Podrán arrebatarnos nuestras cosas… pero no podrán arrebatarnos nuestra LIBERTAD!" cuando nos quitan el cortauñas al pasar la policía en los aeropuertos.

'El patriota' (1998)

Inexactitudes: El personaje de Gibson, al que llaman Benjamin Martin, está basado en alguien que existió: Francis "Zorro de los pantanos" Marion. Este hombre nunca mató él solo a un pelotón del ejército británico. Lo que sí hizo fue cargarse a docenas de indios Cherokee desarmados y violar a sus esclavas.

Por qué daría asco sin el error: Está bien claro. No estamos muy seguros de que alguien quiera ver una peli en la que los malos queman iglesias llenas de prisioneros inocentes y el bueno abusa sexualmente de esclavas y caza indios por deporte. No sabríamos ya con quién ir, salvo quizá con los franceses… ¿y quién quiere eso? [De nuevo, no son opiniones mías].

'Cold Mountain' (2003)

Inexactitudes: Mientras Jude Law sólo abandona su unidad tras una desastrosa batalla, el verdadero W.P. Inman fue arrestado dos veces por “deserción cobarde de su puesto”. También, ya que Inman comienza su viaje en un hospital en Raleigh, Carolina del Norte, que está a unos 400 kilómetros al este de la Cold Mountain, sorprende que consiga llegar al Océano Atlántico, que le queda unos 650 kms. a desmano, antes de llegar a casa.

Por qué de otra forma no habría molado: A pesar de todo lo dicho, el error histórico que más salva ‘Cold Mountain’ es que las mujeres de 1800 muy rara vez, si no nunca, se afeitaban las piernas. Toma todas las escenas románticas entre Ada e Inman y añádele el rasposo sonido de una cosecha de seis meses de pelo pernil y entenderás de qué estamos hablando.

'Amadeus' (1984)

Inexactitudes: Sí, seguro que Mozart era un hombre que disfrutaba un chiste ocasional sobre la diarrea, pero bajo ningún concepto era el malpensado, risueño y simplón que se muestra en la película. Además, la mayoría de los historiadores está de acuerdo en que su relación con Salieri era de "rivalidad amistosa, marcada por mutuos respeto y admiración". Y aunque la película apunta que Salieri pueda haber matado a Mozart envenenándolo, la verdad es que probablemente Mozart se mató bebiendo.

Por qué de otra forma no habría molado: Una película sobre Mozart manteniendo una rivalidad amistosa con alguien a quien respeta y admira y luego bebiendo hasta morir, habría sido tan entretenida como muchas películas españolas. (Esta bien, esta última parte sí que es aportación mía, aunque todo lo demás sólo es traducción).

'María Antonieta' (2006)

En los otros casos no he traducido el apartado que describe la película, pero en éste me perdonaréis porque es buenísimo.

La peli: Kirsten Dunst se toma un descanso de ser quejica y egocéntrica en el Manhattan de hoy en día para ser quejica y egocéntrica en la Francia del siglo XVIII.

Inexactitudes: Uno de los conflictos de la película se centra en la dificultad de María y Luis (Jason Schwartzman) para tener un heredero. En la película, Luis tiene miedo del sexo. En la vida real, Luis tenía fimosis, una enfermedad por la que el prepucio del pene no se retracta. Esto se solucionó más tarde por medio de una operación y la pareja procreó.

Por qué de otra forma no habría molado [si es que moló así]: Lo único que tenemos menos ganas de ver que a Jason Schwartzman y a Kirsten Dunst discutiendo sobre la piel sobrante del pene es metraje de la operación en la que esta piel es retirada con todos los avances tecnológicos de la medicina del siglo XVIII.

'300' (2007)

Inexactitudes: Dejando a un lado el uso de misiles mágicos, la ausencia de armaduras o escudos y la aparición de un malo jorobado que se parece a una versión ceceante y de más de dos metros de Dhalsim, de ‘Street Fighter II’; ‘300’ parece glorificar algunos aspectos de la vida espartana –valentía en la lucha, defensa de la democracia, lealtad a la patria, lanzamiento constante de lanzas— mientras pasa de puntillas por otros, como que Esparta era una casta de fascistas dueños de esclavos, gobernados por la Iglesia, que regularmente disfrutaban de la pederastia homosexual.

Por qué de otra forma no habría molado: Simplemente, pregúntale a Oliver Stone o a cualquiera que haya gastado su dinero en su 'Alejandro Magno' ('Alexander').

'Apocalypto' (2006)

Inexactitudes [Insisto en que se trata de una traducción]: Aunque los mayas ocasionalmente sí que hacían algún ritual con sacrificios humanos, eran una cultura mucho más civilizada y compleja que la que aparece en la película. De hecho, el dios del sol maya, Kukulkan, a quien se le ofrece el sacrificio en el film, nunca pidió un sacrificio así, ni se le hizo. Así que, fuese quien fuese el sacerdote que le ofrecía a este dios el corazón humano, probablemente lo estaba asustando un huevo.

Por qué de otra forma no habría molado: Ey, si el pseudo-Mel Gibson va a pasarse media película corriendo y la otra media dando leches, más vale que sea porque le van a sacar el corazón con una cuchara y no porque los viejos van a formar un tribunal dejando su pena en arresto domiciliario y libertad condicional temporal.

'Shakespeare in love' (1998)

Inexactitudes: Básicamente, todo, pues Shakespeare es una de las figuras más misteriosas de la Historia de Inglaterra. Los historiadores todavía discuten sobre si era gay, un sobrenombre del conde de Oxfordo o/y de Sir Francis Bacon, o un ciborg del futuro que fue enviado a través del tiempo para fundar la civilización occidental y que, de tal forma, provocó la creación de la hamburguesa McRib.

Por qué de otra forma no habría molado: No hay nada menos cinematográfico que el que alguien pueda ser o pueda no ser gay y que pueda haber o pueda no haber escrito una serie de obras que se le atribuyeron después de su muerte… creemos.

'2001: una odisea del espacio' ('2001: A Space Odyssey') (1968)

Inexactitudes: Por si no lo habíais notado, la visión de Arthur C. Clarke del amanecer de un milenio en el que seremos dueños de nuestro sistema solar era un poco optimista. Y, aunque podamos temer la muerte de manos de un maestro computerizado, tienen más posibilidades Google o un bebé robot japonés chungo que nada que pueda pergeñar IBM.

Por qué de otra forma no habría molado: Porque una película con acontecimientos reales de 2001 habría sido sobre la Super Bowl XXXV (festival de tanteos que quedó 34-7), el estreno del remake de ‘El planeta de los simios’ y la ruptura de las Spice Girls. Ah, y sobre la Mir, la pieza de tecnología más avanzada del planeta, que cayó en la Tierra de forma feroz y se estrelló en el mar.

'Tigre y dragón' (2003)

Inexactitudes: Os alegrará aprender que los chinos no vuelan, a pesar de lo que hemos visto en todas las películas de artes marciales hechas en los últimos 15 años. Su chi, aunque es poderoso, aún no les ha proporcionado las habilidades mágicas que tan desesperadamente desean. Estamos agradecidos pues eso es lo único que nos separa de llamarnos los Estados Unidos de Pekín.

Por qué de otra forma no habría molado: ‘Tigre y dragón’ tiene suficientes cosas contadas en lugar de mostradas, diálogos lentos, reflexiones meditativas sobre la vida y lecturas obligatorias tal como está. Si no nos pusieran unos secundarios que vuelan de vez en cuando, probablemente no habríamos aguantado ni los quince primeros minutos.

