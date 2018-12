"Los actores que no tienen vis cómica, que no intenten hacer comedia". Emilio Martínez-Lázaro, director de 'Miamor perdido'

Emilio Martínez Lázaro y Dani Rovira esperan repetir con 'Miamor perdido' el arrollador éxito de 'Ocho apellidos vascos' y su secuela, 'Ocho apellidos catalanes'. Para ello cambian el tono de comedia levemente satírica y de costumbres por los resortes de la comedia romántica, y unen al proyecto a Michelle Jenner y a una buena cantidad de secundarios encabezada por Pablo Carbonell o Antonio Resines.

Hablamos con ambos de sus proyectos conjuntos y por separado, de qué encuentran de atractivo en sus colaboraciones y de cómo afrontan géneros no estrictamente cómicos. Estas son las impresiones de Emilio Martínez Lázaro y Dani Rovira sobre 'Miamor perdido' y todo lo que la rodea.

Emilio, desde los noventa estás centrado casi en exclusiva en la comedia, a veces más romántica, a veces más satírica. ¿Qué encuentras de especial en el género?

Emilio Martínez-Lázaro: No me gusta racionalizar estas cosas, acerca de por qué me gusta el género. Pero creo que la comedia tiene herramientas más ricas para expresar las cosas que el drama, porque permite ironía, ambigüedad, dejando parte de la interpretación al espectador... el humor es uno de los aspectos que nos hace humanos y que principalmente nos distingue de los animales.

¿Y qué crees que define tus comedias, cuales son tus rasgos distintivos?

Emilio Martínez-Lázaro: Es imprescindible que mis intérpretes tengan vis cómica, algo que no tiene demasiado prestigio entre los actores, pero ya te digo yo que no la tiene todo el mundo. Y el que no la tiene, mejor que no intente hacer comedia, porque los resultados son terribles. Así que es lo primero en lo que yo pienso a la hora de preparar mis comedias.

Si pienso en una actriz, pienso en Michelle Jenner, Carmen Machi, Alexandra Jiménez... alguien que tenga sentido del humor y lo sepa expresar. En el caso de los actores, pues Dani Rovira, o Ernesto Alterio... Sin embargo, si hago un drama tengo un abanico mucho más amplio para elegir, puedo escoger a cualquiera de los demás, pero también a todos estos cómicos. Así que ahí se vuelve a demostrar la superioridad del humor...

¿Y qué tiene entonces de particular 'Miamor perdido' en concreto?

Dani Rovira: Tampoco vamos a decir que es la comedia romántica definitiva, no vamos a ser tan presuntuosos, pero si hubiera que trazar alguna diferencia, yo diría que es una comedia romántica con bastantes toques de canallismo, de gamberrismo, políticamente incorrectos... Yo creo que aunque parezca muy loca, es bastante más real que otras del género.

Muchas parejas se sentirán identificadas, no tanto por las putadas que se hacen los personajes, sino más bien por esas bromas tan habituales en una relación, que la mitad es broma y la mitad no tanto. Por qué de repente en una relación cuando todo va bien surgen esos miedos, esas ganas de autoboicotearse. Esa parte no se ha contado tanto en las comedias románticas.

Debido al éxito de vuestras comedias más recientes juntos estáis más encuadrados en este género, en el caso de Dani porque además es lo que has hecho casi siempre. ¿Echáis de menos experimentar con otros tonos?

Emilio Martínez-Lázaro: No lo echo de menos especialmente. De hecho, hace poco rodé una película muy dramática, 'Las trece rosas', pero pese a que era un drama y que lo que contaba era terrible, le inyecté mucha comedia. Cuando se podía, claro, no en la parte de la cárcel, pero sí en la parte del principio, también en la relación entre las chicas, intenté darle cierta ambigüedad, y enseñarlas sonriendo.

Pero no echo de menos el drama, que es un género que también me gusta muchísimo, no diría que no a un buen proyecto como 'Las trece rosas', que cuando me lo ofrecieron lo cogí sin dudar. No encuentro grandes diferencias entre géneros, lo único que tienen que tener es que la historia me interese personalmente y me sienta a gusto contándola.

Dani Rovira: Bueno, yo ya hice la película de '100 metros', que me pareció una historia de superación personal que hablaba de una enfermedad degenerativa, y a mí me encantó la experiencia. Interpretar a aquel personaje fue un viaje artístico y emocional brutal, y me sentí bastante cómodo en ese registro. Al final no se trata tanto de géneros, sino de buenas historias y personajes que te llamen la atención, independientemente de si se trata de drama, thriller o una de vaqueros.

¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar con Michelle Jenner?

Dani Rovira: Yo la catalogo como una actriz total, que lo mismo te hace comedia que drama, que sabe manejar las emociones y mete mucha verdad en todo lo que hace. Y no hay tantas actrices de su generación que sepan hacerlo tan bien. Aparte de todo eso, ella es inspiradora y hace que sea muy fácil trabajar con ella, creando un ambiente de complicidad y buen humor, que luego se ha traspasado a la pantalla. Es una de esas actrices que se morirá con ciento veinte años en un set porque ha nacido para eso.

¿Cómo ha sido reencontrarse entre ambos después de los éxitos de 'Ocho apellidos vascos' y 'Ocho apellidos catalanes'?

Emilio Martínez-Lázaro: Pues ha sido un paseo triunfal. Yo ya sabia que él tenía los registros, ya no estamos en la farsa de 'Ocho apellidos', esto es otra cosa, y ha sido muy gratificante. Yo he estado convencido todo el rato de que estábamos haciendo un gran trabajo, al margen de la calidad de la película.

Dani Rovira: Ahora que llega la Navidad, pues ha sido como volver a casa en las fiestas. Aparte de que se trabaja muy bien con Emilio y que después de tres películas tenemos muchos lugares comunes en el humor, cada vez nos hablamos menos para entendernos... aparte de eso está el cariño, admiración y la deuda que le tengo por haber confiado en mí con 'Ocho apellidos', que para mí ha sido un gran impulso en lo profesional.