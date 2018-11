Alfonso Cuarón señala la gran diferencia entre el cine y la televisión

Sin duda, uno de los grandes estrenos de los últimos meses del año es 'Roma', la última y premiada película de Alfonso Cuarón. Y la estrena Netflix, que poco a poco está reuniendo un catálogo cinematográfico de lo más interesante (este mes también saca el nuevo western de los Coen), garantizando la libertad creativa que los autores no encuentran en los estudios de Hollywood.

Y no es sólo que plataformas de streaming estén compitiendo en el mercado cinematográfico, es que los cineastas se están pasando a la televisión, difuminando las barreras entre ambos medios. Sin embargo, para Cuarón aún hay una gran diferencia entre el cine y la televisión: la creación de experiencias más allá de contar una historia.

Dicho eso, Cuarón tiene un claro favorito entre los cineastas que han hecho televisión: David Lynch. Mientras trabajaba en la post-producción de 'Roma', el mexicano se enganchó a la tercera temporada de 'Twin Peaks', donde la historia queda en un segundo plano para crear una experiencia que sólo Lynch puede ofrecer:

"Me encantó Twin Peaks. Ojalá más series fueran tan atrevidas como esa. Tienes a este cineasta que no está limitando su narrativa. Solo está creando su mundo y no es sólo historia: es también su atmósfera, su enfoque cinematográfico. Me encanta. Me encanta su ambigüedad y lo escalofriante que es. Creo que es como pasear por el subconsciente de una mente muy, muy chiflada."