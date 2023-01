Benoit Blanc y los Teleñecos: el crossover imposible que Rian Johnson estuvo a punto de hacer realidad

Si tienes una edad, como yo, lo de llamar "Muppets" a los Teleñecos te parecerá una cosa imposible. Y es que, al borde de cumplir los 70 años, esta banda de muñecos de fieltro creados por Jim Henson siguen siendo los favoritos de los fans alrededor del mundo. Tanto, que cuando en Twitter se propuso medio en serio medio en broma que protagonizaran una entrega de 'Puñales por la espalda' junto a Daniel Craig, el equipo creativo se puso manos a la obra.

El detective más dicharachero

Cuando oyeron la idea por primera vez, Rian Johnson contestó "Es una idea bastante buena", y Daniel Craig aseveró "¡Esa es una idea realmente buena!". Todos comenzaron a elucubrar sobre una película absolutamente lisérgica y fabulosa, pero el director ha bajado las expectativas: "Es una broma que me parece brillante, y acabé pensando en ella seriamente". Pero es un director íntegro y, tristemente para nuestras retinas, tiene respeto por ambas sagas.

Me tomo el genero detectivesco tan seriamente como me tomo el de una película de los Teleñecos. Puedes tener un misterio de Benoit Blanc con Teleñecos, pero estarán fuera de lugar. O puedes tener una película de los Teleñecos con Benoit Blanc, pero que se sentirá como una película de los Teleñecos. No me gustaría comprometer ninguna de ellas. Y creo que para hacerla bien y que funcionase, tendrías que hacer una elección y comprometerte a una o la otra.

Sin embargo, el director de 'Brick' y 'Los últimos jedi' no tira la toalla: "Si alguna vez hiciera una película de los Teleñecos, simplemente querría hacer una buena película de los Teleñecos". Además, no es como si Disney+ estuviera dispuesta a deshacerse de una de sus propiedades intelectuales más queridas, especialmente en un año en el que sacarán 'The Muppets Mayhem', una serie en Disney+ ambientada como un falso documental sobre la banda de música liderada por Animal. Definitivamente, aún no es la hora de poner la música y encender las luces.