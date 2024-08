'Borderlands' se rodó como una película repleta de sangre para mayores de 18 años con "cabezas reventadas y pies cortados", pero cambió en post-producción

A estas alturas creo que no cabe duda de que 'Borderlands' no ha cumplido las expectativas ni para los fans de la saga de videojuegos ni para los espectadores casuales: la película se queda a medias de todo, los personajes no han llamado la atención del público y su recaudación ha ido acorde a estos resultados artísticos. Sin embargo, hubo una época donde todo prometía que iba a ser de otra manera.

La peli de las cabezas cortadas

En una entrevista hecha por Screen Rant, el coordinador de dobles de acción, Jimmy O'Dee, ha confirmado que la película originalmente estaba pensada para mayores de 18 años (o, como se viene conociendo tradicionalmente, "R"): "Siempre supimos que íbamos a ser para mayores de 15 o de 18. Así que estábamos explotando las cabezas de la gente. Y estábamos cortando pies. Estábamos haciendo todo eso".

Y todo esto se rodó: "Literalmente la idea y el resumen era masacre, cabezas cortadas, pies cortados". De hecho, a O'Dee le dijeron que su equipo lo diera todo y después ya se arreglarían en la post-producción. Sin embargo, de repente, algo cambió y 'Borderlands' se convirtió en una película PG-13. O sea, para mayores de 13 años: menos sangre, menos tacos, menos de todo.

Ya sabes, pasan muchas cosas. La rodamos hace casi tres años. Así que supongo que pasan muchas cosas en post-producción, ven a dónde está yendo y a qué franja de mercado quieren apuntar.

Lo más curioso es que Eli Roth apuntaba siempre al gore más loco, así que no parece que esté muy contento con esta nueva calificación: "Fue divertido, estaba en la segunda unidad, venía y decía 'Eh... simplemente córtale los tobillos. Sí, coge el cuchillo, corta los tobillos y le dejaremos estos muñones'. Era como que para él nunca había suficiente gore". ¿Acabará apareciendo un montaje del director con todas las burradas que han acabado suprimiento? Quizá sea la única manera de salvar esta película.

