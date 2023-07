Del éxito de 'The Last of Us' a avergonzarse de 'Borderlands': Craig Mazin reniega de la adaptación del videojuego que está sufriendo una postproducción caótica

Con 'The last of us' y 'Super Mario Bros: la película' parecía que el panorama audiovisual había encontrado su siguiente mina de oro: las adaptaciones de videojuegos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: de hecho, hay una película maldita de la que el propio Craig Mazin, autor de la fantástica serie de zombies y de 'Chernobyl', ha decidido huir.

No seas borde

Se trata de 'Borderlands', la adaptación del FPS y aventuras cósmicas con muchísima comedia de 2009, que dio lugar a una millonaria saga propia. El proyecto lleva dando vueltas por Hollywood desde 2015 y decenas de nombres han confirmado que aparecerán, desde Jack Black hasta Jamie Lee Curtis pasando por Cate Blanchett o Kevin Hart, guionizados, a priori, por el director, Eli Roth y el mismísimo Craig Mazin.

El problema es que el guion fue reescrito varias veces, tanto que poco queda de sus líneas originales. Y a eso hay que sumarle que el rodaje fue realizado hace dos años, los pases con público han sido un desastre y ni siquiera se han atrevido a ponerle fecha de estreno tras los reshoots que hizo Tim Miller en enero a falta de Eli Roth. Vamos, una receta para el desastre de la que Mazin no ha querido formar parte.

Así que el guionista se ha hecho un Alan Smithee y ha pedido que se cambie su nombre por el de Joe Crombie. No es de extrañar: se sabe que por lo menos otros siete guionistas han tocado el libreto y nada parece indicar que 'Borderlands' vaya a conseguir con éxito ver el otro lado del infierno de post-producción en el que anda metida. Cuando han pasado dos años de un rodaje y aún no hay fecha de estreno, mala cosa. Y Mazin bien lo sabe.

