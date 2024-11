Clint Eastwood defiende que una de sus películas hace una gran doble sesión con 'Sin Perdón': "Siempre me ha fascinado el robo de la inocencia"

Con una carrera directorial tan destacable como la interpretativa, Clint Eastwood ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre su obra. El legendario cineasta se ha hecho con una filmografía variada que aun así está llena de elementos comunes. Un director principalmente preocupado por el drama, la culpa y las miserias humanas.

Fue en una entrevista cuando el reportero estableció una comparación que ni el propio Eastwood se había planteado hasta aquel momento. Le preguntó por las similitudes de 'Sin Perdón' con 'Mystic River', ya que pese a las muchas diferencias en estilo, las consideraba casi películas hermanas por la temática. Ante esto Eastwood respondió:

"No intenté buscar a propósito una obra que acompañara a 'Sin perdón', pero supongo que, sin pensarlo demasiado, me interesan los resultados de la violencia y los efectos de ésta tanto en el perpetrador como en la víctima."

Como en gran parte de su obra, la violencia es un aspecto clave en ambas películas. No solo el acto en sí, sino cómo eventos traumáticos configuran la vida de los protagonistas y los hacen individuos moralmente cuestionables. Ambas estudian el coste de la venganza. Es interesante recordar que Eastwood no es guionista, por lo que son en sí estas ideas las que le atraen y hace suyas a través de la dirección.

Fue la misma novela la que le atrapó y le convenció a adaptarla. "Siempre me ha fascinado el robo de la inocencia. Es el crimen más atroz, y sin duda un crimen capital si alguna vez lo hubo. Creo que todo lo que tiene que ver con los crímenes contra los niños es algo muy fuerte en mi mente. Así que eso es lo que me atrajo de esta historia: el hecho de que vuelva en la edad adulta, y que las cosas sigan cambiando. Simplemente me gustó la historia y pensé que tenía que hacerla".

Ambas películas son desde luego muy importantes en la carrera del actor/director. Eastwood admitió en otra entrevista que 'Sin Perdón' fue "un punto de inflexión", ya que aunque había hecho otras películas de western en el pasado, había algo muy diferente en aquel guion y en la forma que aproximaba los personajes. Actualmente se considera uno de los mejores western crepusculares de la historia.

