El creador de 'Terrifier' señala cuándo pondrá punto y final a la matanza de Art: "Sé cómo acaba, y será épico"

En los buenos tiempos del slasher, allá por los 80 y los 90, las franquicias podían (y debían) estirarse más allá de lo humanamente recomendable. Por ejemplo, 'Viernes 13' llegó a las once películas (doce, contando 'Freddy contra Jason'), 'Halloween' ya va por las trece entregas y 'Hellraiser' lanzó su reboot en 2022 tras nueve secuelas. Quizá por venir de este panorama resulta tan raro que Damien Leone, creador de 'Terrifier', ya esté pensando en ponerle punto y final.

Vaya payasada

Con 'Terrifier 3' ocupando el primer puesto en la taquilla americana y recaudando diez veces su presupuesto en tan solo un fin de semana, uno podría esperar que quisieran sacarle todo el jugo a Art el Payaso. Sin embargo, hablando con Variety ha dicho que es posible que 'Terrifier 4' sea el final de un personaje que nació en un corto de 2008 y continúa aterrando hasta nuestros días.

No hay una respuesta definitiva ahora mismo respecto a cuántas películas más haré antes de acabar con la saga 'Terrifier'. Personalmente, no puedo verla yendo más allá de una o dos películas, pero solo el tiempo lo dirá. Por ahora, todo lo que puedo decir con seguridad es que sé cómo acaba, y será épico.

Art se ha convertido en un nuevo icono del cine slasher como hacía tiempo que no veíamos (probablemente desde Billy, la marioneta de 'Saw'), y la taquilla está reaccionando desafiando a cualquier algoritmo con una saga de bajo presupuesto repleta de sangre y muertos aquí y allá. ¿Seguro que no llegaremos a 'Terrifier 6'? Algo me dice que nos acordaremos de estas palabras de Leone dentro de unos años...

