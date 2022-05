El director de 'El hombre del norte' se plantea cambiar de estrategia tras el batacazo en taquilla pero tiene algo muy claro: "no querría dirigir una película de Marvel"

Puede que la espectacular 'El hombre del norte' sea una de las películas de estudio más únicas y atípicas que hayamos visto —y que, probablemente, vayamos a ver— en mucho, mucho tiempo y, como tal, la experiencia estuvo muy lejos de ser un camino de rosas para Robert Eggers y su equipo, que tuvieron que lidiar con algún que otro choque creativo y con lo que el director calificó como "lo más doloroso de mi vida".

La dura vida del autor en Hollywood

Pero, después de pasar por el mal trago que supone para un autor no tener control sobre el corte final de un largometraje, Eggers se está tomando las cosas con humor. Así lo ha demostrado en una entrevista con The Daily Beast en la que, entre otras cosas, se le preguntó por los flojos resultados en taquilla del filme; un tema que trató bromeando y con perspectiva.

"Creo que cumplió las expectativas dentro de un mal mercado. ¿Estoy decepcionado de que, tres o cuatro semanas después, esté en VOD porque así es como se hacen las cosas en el mundo post-COVID? Sí. Pero está funcionando muy bien en VOD, así que ahí lo tienes".

No obstante, el de New Hampshire es plenamente consciente de que tiene que modificar su perspectiva si quiere continuar trabajando con las grandes compañías de Hollywood, aunque eso no quiere decir que vaya a caer en las redes de las grandes franquicias y los superhéroes marvelitas.

"Necesito cambiar mi estrategia en lo que respecta a lo que le vendo a un estudio. En plan, '¿Cómo puedo ser yo mismo y sobrevivir en este entorno? Porque, aunque no fuesen a elegirme de todos modos, no querría dirigir una película de Marvel, y tampoco voy a intentar conseguir los derechos de 'Spawn' o algo así. Voy a seguir haciendo lo que hago. Pero sé que todo el mundo está nervioso ahora mismo, ¿sabes? Todo el mundo está nervioso, y es comprensible".

Pese a todo, Eggers parece que, en el fondo, ha terminado orgullos de su 'El hombre del norte' y, la verdad, es que es para estarlo.