'Frasier' regresa ya sin casi nadie del mítico reparto original. Su creador acaba de explicar por qué eso es buena idea

Ya no queda nada para que se produzca el esperado regreso de 'Frasier' con una nueva serie que se estrenará mañana jueves 12 en Estados Unidos y el 3 de noviembre en España vía SkyShowtime. Una nueva serie protagonizada por Kelsey Grammer y sin nadie del mítico reparto original. Una decisión prácticamente inaudita si pensamos en revivals recientes pero que tiene una explicación.

Así lo ha asegurado Chris Harris, cocreador junto a Joe Cristalli de esta nueva serie, quien reconoce que esto fue algo que trataron con Grammer, quien tenía su propia idea en torno a este regreso. El actor tenía claro que no quería repetir lo que se hizo años atrás.

No mirar atrás

De hecho, según explica el guionista:

«Kelsey siempre lo veía más como una continuación o el siguiente capítulo de la vida de Frasier versus "Volvamos atrás y tengamos la misma gente en el mismo lugar"»

Esto no quiere decir que al principio no pensaran en reunir al elenco original y estuvieron jugando con esa idea. Sin embargo casos como el de David Hyde Pierce no hicieron sino constatar que se estaba haciendo algo diferente... y que, además, el no contar con la gente que nos acompañó durante una década en ese apartamento de Seattle iba a ser una magnífica ventaja. Es más, una bendición:

«Ahora pensamos que es una bendición porque en vez de tener un pie en el pasado y otro en el presente, nos ayudó a cambiar el foco y decir "OK, hagámoslo de verdad un tercer capítulo. Hagamos esto su propia criatura incluso si todavía tiene el nombre de Frasier y construyamos un nuevo mundo alrededor de Frasier"... en lugar de escribir con suerte un fan fiction realmente bueno para los personajes previos, ahora estamos haciendo nuestra propia serie que, con suerte, se sentirá orgánica y como si encajara dónde el personaje debería estar en su vida.»

Esto no quiere decir que no vayan a aparecer algunos de los personajes habituales de la original. Confirmadas están las apariciones estelares de Peri Gilpin como Roz y Bebe Neuwirth como Lilith.

En Espinof: