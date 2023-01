'Frasier': todo lo que sabemos de la secuela de la mítica comedia protagonizada por Kelsey Grammer

Con 37 premios Emmy, incluyendo cinco consecutivos a Mejor comedia, 'Frasier' es, sin duda, una de las mejores series de la historia. Pero parece que once temporadas y 264 episodios se antojan pocos para contar la cómica vida del Dr. Crane y tendremos, próximamente, una nueva serie secuela producida por Paramount+.

Así, con la producción de la serie acercándose, vamos a repasar todo lo que sabemos de esta nueva 'Frasier', todavía sin título oficial.

La historia

Poco se sabe de la trama de esta nueva serie protagonizada por el Dr. Frasier Crane. Sí que sabemos, por declaraciones por aquí y por ahí de Kelsey Grammer, que tendremos una nueva vida para el psicólogo en una nueva ciudad. Sin embargo, este cambio geográfico no significa que vayamos a tener a un Frasier cambiado.

En palabras del propio Grammer:

“De una manera muy divertida, simplemente nos llevó a un lugar nuevo, que era lo que originalmente queríamos hacer de todos modos, un tercer acto de Frasier. Es una vida completamente nueva para él. Ciertamente responderemos al hecho de que tiene un hermano y tal, el nuevo mundo para Frasier es uno de nuevas amistades, y algunos nuevos giros y vueltas que él no sabía que todavía estaban allí".

Si nos fijamos en las descripciones de los personajes, que vamos sabiendo a cuentagotas, se deduce que uno de los escenarios para esta nueva temporada será una universidad. ¿Frasier se convierte en decano o rector de alguna facultad? Lo sabremos próximamente.

El reparto

Aquí nos llevamos un poco de jarro de agua fría ya que, quitando a Kelsey Grammer, no veremos al resto del reparto principal de la serie. La ausencia más destacada es la de David Hyde Pierce como Niles Crane, el hermanísimo de nuestro protagonista.

Eso sí, si bien no estará en la serie, no se descarte que pueda participar como estrella invitada. Otra ausencia notable, aunque esta vez por su triste fallecimiento, es la de John Mahoney, quien interpretaba al padre. Grammer asegura que quiere hacer un pequeño homenaje:

"Es nuestro valiente soldadito que continúa en la vida, encontrando nuevos desafíos, un nuevo amor, nuevas personas, una nueva ciudad y cosas así. Estoy realmente muy emocionado al respecto, y ciertamente siempre honraremos su pasado. Tenemos que honrar el hecho de que John Mahoney murió y ya no está con nosotros. Seguro que nos ocuparemos de eso. Comenzamos los ensayos en febrero."

Los que sí que estarán serán Nicholas Lyndhurst como Alan Cornwall, antiguo amigo de la uni de Frasier que ahora es un profesor algo pícaro y beodo; Jack Cutmore-Scott como Freddy Crane, el hijo de Frasier, quién abandonó la universidad para ser bombero; Anders Keith como David, el hijo de Niles y Daphne, que es un novato en la universidad; y Jess Salgueiro como Eve, la compañera de piso de Freddy.

El rodaje

Todavía no hay fecha para el rodaje de la nueva 'Frasier', pero todo apunta a que se producirá en las próximas semanas, ya que estaba previsto que los ensayos comenzasen este mes de febrero,

El guion corre a cargo de Chris Harris ('Cómo conocí a vuestra madre') y Joe Cristalli (Life in Pieces).

La fecha de estreno

De momento, se desconoce la fecha de estreno de 'Frasier' en Paramount+. Si bien no descartamos que pueda llegar este mismo 2023 (dependiendo del rodaje, pero no debería ser muy largo), creo que es más seguro que no la veamos hasta 2024.

El tráiler

Todavía no disponemos ni de tráilers ni de imágenes de la nueva 'Frasier'.