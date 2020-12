El guionista de 'American Beauty' lamenta que Kevin Spacey haya manchado el legado de la película

Soy un férreo defensor de una idea que se ha transformado en algo sorprendentemente controvertido en nuestros días, como es la de separar obra y autor. El debate sobre esto, cada vez más candente, se ha proyectado sobre filmografías como la de Woody Allen y sobre largometrajes puntuales como es el caso de 'American Beauty', el excepcional debut de Sam Mendes en la gran pantalla.

Según Alan Ball, guionista oscarizado por su libreto para la película en cuestión, la participación de Kevin Spacey en ella ha tenido cierto impacto negativo derivado de los escándalos sexuales del actor que le entristece profundamente. Así lo manifestó en una entrevista con el medio The Independent en la que promocionó su nuevo trabajo, 'Uncle Frank'.

"Me entristece mucho que lo que ocurrió con Kevin haya dejado de algún modo su marca en ella. Especialmente cuando el personaje que interpretó en la película es alguien con deseo sexual por una chica de 17 años. Me pregunto si la película se hubiese podido hacer ahora".

En contraposición, la actriz Thora Birch optó por señalar que, más allá de Spacey, tras 'American Beauty' se esconde un equipo gigantesco que no merece ser eclipsado por las conductas de su antiguo compañero de reparto. Fue en una entrevista con The Hollywood Reporter en 2019.

"No puedes evitar sentir, 'Bien, ahora tenemos esta mancha en la película'. Pero no, no debería estarlo. ¿De quién es la culpa? Es de Kevin. No tiene nada que ver con 'American Beauty'. Creo que es la obligación de alguien como yo, que fuer parte de 'American Beauty', intentar recordar a todo el mundo que fue una comunidad entera la que hizo la película. Todos la adoramos. Y, al final, no tiene nada que ver con Kevin".