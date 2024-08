James Cameron muestra las primeras imágenes de 'Avatar 3' y anuncia el título definitivo de la esperadísima película de ciencia ficción

James Cameron ha aprovechado la celebración de la D23 de Disney, en la cual también hemos podido ver el primer tráiler del remake en acción real de 'Blancanieves y los siete enanitos', para dar las primeras pistas sobre 'Avatar 3'. Por un lado, el cineasta que ha anunciado que su título oficial será 'Avatar: Fire and Ash' ('Avatar: Fuego y Ceniza'), y además ha mostrado las primeras imágenes de arte conceptual de esta esperadísima película de ciencia ficción.

"Hay mucho en juego"

El también director de 'Titanic' ha destacado sobre 'Avatar 3' que habrá "nuevas culturas y escenarios... verás más del planeta Pandora de lo que habías visto antes. La nueva película no es lo que esperas, pero definitivamente es lo que quieres", apuntando también que en ella "hay mucho en juego" en términos emocionales para sus personajes.

Por desgracia, Cameron no mostró ningún clip o tráiler de la película, pero sí que enseñó un vídeo con varias imágenes de arte conceptual de 'Avatar: Fire and Ash' que encontraréis justo debajo de estas líneas. No tienen la mejor calidad del mundo, ya que no han sido lanzadas de forma oficial, pero sirven para hacernos una idea mejor de lo que nos espera por delante.

Pincha sobre las imágenes para verlas en grande

El estreno exclusivo en cines de 'Avatar 3' está previsto para el 19 de diciembre de 2025. Después la cuarta entrega llegará en 2029 y el lanzamiento de la quinta está previsto para 2031. Todo eso siempre que no haya retrasos, algo que ya ha sucedido en más de una ocasión con esta franquicia.

