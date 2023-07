'Avatar 4': todo lo que sabemos sobre la película de la saga de ciencia ficción dirigida por James Cameron

La carrera del director James Cameron está repleta de éxitos, pero es evidente que la saga de ciencia ficción situada en Pandora es su mayor triunfo comercial. Dos de ellas aparecen en las tres primeras posiciones de la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos y nada hace pensar que no vaya a pasar algo parecido con 'Avatar 3'. Eso sí, del recibimiento de esta última va a depender que luego vuelva a conseguirlo con 'Avatar 4'.

Está claro que 'Avatar 4' ocupa una posición privilegiada en el calendario de estrenos de Disney, aunque eso no ha evitado que su fecha de estreno se haya retrasado hasta el lejano año 2029. Ahora he llegado el momento de repasar todo lo que se sabe sobre ella, de la que quizá no sea tanto como nos gustaría, pero este artículo nace a modo de recopilatorio en el que ir incluyendo todas las novedades en el reparto, el rodaje y resto de apartados que se vayan dando a conocer sobre este esperada secuela.

¿Cuándo se estrena 'Avatar 4' en cines?

Uno de los datos que ya tenemos confirmados a falta de que Disney no decida retrasarla una vez más: la fecha de estreno exclusiva en cines de 'Avatar 4' es el 21 de diciembre de 2029.

La historia

Tanto Cameron como el productor Jon Landau nos han dado ya varias pistas sobre 'Avatar 4', la más importante que entre la tercera y la cuarta entrega habrá un gran salto temporal, lo cual llevará a que los hijos de Jake y Neytiri sean ya adultos en la película que ahora nos ocupa.

También sabemos ya que el villano de la cuarta entrega será el mismo de las tres anteriores, pues parece que Cameron está empeñado en exprimir al máximo al personaje de Miles Quaritch, ofreciendo para ello varias versiones del mismo.

¿Cómo se llamará la nueva película de la saga 'Avatar'?

Una cosa que nos quedó clara con 'Avatar: El sentido del agua' es que Cameron no se va a contentar con poner un 2, un 3 o un 4 detrás del título de las secuelas. Eso nos lleva a una filtración que hubo a finales de 2018, en la cual se desvelaban los títulos de las secuelas y aceptó el de la segunda entrega. Eso llevaría a que la cuarta se titule finalmente 'Avatar: The Tulkun Rider', pero no es algo oficial.

Reparto y protagonistas de 'Avatar 4'

El protagonismo de 'Avatar 4' volverá a recaer en Sam Worthington y Zoe Saldaña, quienes interpretarán aquí por cuarta vez a los personajes de Jake y Neytiri. Además, también está confirmado que repiten presencia Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Cliff Curtis, CCH Pounder y Jack Champion, quedando en el aire la continuidad de otros intérpretes vistos en las dos primeras entregas. Y es que de la tercera sí se ha anunciado que David Thewlis dará vida a un Na'vi que también aparecerá en 'Avatar 5'.

Obviamente, todavía hay mucho secretismo alrededor del reparto de 'Avatar 4', pero sí se sabe que una de las grandes novedades del reparto será Oona Chaplin, actriz española a la que pudimos ver sufriendo las consecuencias de la trágica Boda Roja en 'Juego de Tronos'.

Tráilers, imágenes y póster

El rodaje de 'Avatar 4', por lo que todavía no tenemos ninguna imagen de la película. Además, es probable que se retrase lo suyo, pues Cameron ha dejado claro que quiere hacer otra película ajena a la saga que nos ocupa en cuando todo esté a su gusto en la tercera entrega. Eso sí, algunas escenas para la cuarta entrega parece que sí las ha rodado ya, seguramente aquellas escenas en las que los hijos de los protagonistas todavía sean adolescentes.

