James Gunn responde a los fans sobre la edad de Superman y Batman, pero no desvela quiénes sustituirán a Henry Cavill y Ben Affleck

No se puede decir que James Gunn no conteste las dudas de los fans de DC sobre su nuevo universo. Tuitero una vez, tuitero siempre. Es más, desde que anunció su plan para la primera fase, ha habido una pregunta que se ha repetido una y otra vez: si Batman tiene un hijo en 'The brave and the bold' y Superman será joven en 'Superman Legacy', ¿por qué no seguir con Ben Affleck y Henry Cavill?

Ay, el edadismo

James Gunn se ha visto a aclarar en Twitter que ni uno va a ser tan viejo, ni el otro tan joven. Ante la pregunta de si Superman tendría alrededor de 25 años, el director ha contestado "¡No! Se sigue repitiendo pero nunca dije eso. La gente está especulando sobre ambas edades. Todo lo que dije fue que Superman estaba por debajo de los cuarenta y Batman PODRÍA ser un par de años más mayor que Superman".

Eso sí, también ha revelado que de momento no han hecho el casting para Batman así que no hay manera de saber la edad que tendrá (o que aparentará). Recordemos que Affleck ya va por los 50 años mientras que Cavill solo tiene 39. Los fans van a estar mirando con lupa la edad y, probablemente, preguntándose, si es muy cercana a la de estos actores, por qué no haber continuado con ellos tras el oportuno reseteo en 'The flash'.

También últimamente Gunn ha sido acusado de mentir a sus seguidores al aparecer la noticia de que estuvo tanteando hacer una película de Superman antes de dirigir 'El escuadrón suicida' y unos tuits en los que afirmaba que jamás querría dirigir DC al completo. Las acusaciones le han ofendido personalmente: "Me ofrecieron Superman pero hice 'El escuadrón suicida' en su lugar. Unos años después vi cómo adaptar a Superman y lo aproveché. No quería ser el único CEO de DC, pero entonces vinieron y me lo ofrecieron a mí y a Peter y dije que sí porque me podría enfocar en el lado creativo. De nuevo, nunca he mentido a los fans, y nunca lo haré. Eso no significa que nunca vaya a cambiar de opinión sobre algo". Habrá que ver si esta estrategia comunicativa terimna triunfando o si Kevin Feige seguirá siendo el rey de los universos superheroicos.