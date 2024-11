Matt Reeves desvela el verdadero motivo por el que el Batman de Robert Pattinson no aparece en 'El Pingüino': "Se culpa por ello"

Muchos se preguntaban por qué la versión de Batman interpretada por Robert Pattinson no aparece ni una sola en 'El Pingüino', la serie de televisión situada en el mismo universo. A fin de cuentas, el justiciero de Gotham ya se enfrentó al personaje de Colin Farrell en 'The Batman' y está confirmado que volverá a hacerlo en 'The Batman 2'. Pues bien Matt Reeves acaba de resolver la incógnita.

"Un momento de gran agitación"

Ha sido en una entrevista concedida a Digital Spy donde el coguionista y director de 'The Batman' no ha tenido problemas en pronunciarse sobre la ausencia de Batman en 'El Pingüino'. Además, lo hace de forma bastante clara y directa en lugar de intentar darle vuelvas para no desvelar más de la cuenta:

Fue un momento de gran agitación en la ciudad, es literalmente la semana después de los acontecimientos de 'The Batman'. Gran parte de la ciudad está en la desesperación, por lo que la policía no puede llegar a todas partes, hay crimen por todas partes, es un momento muy, muy peligroso. Batman está ahí fuera intentando lidiar con las secuelas de todo lo ocurrido, pues hasta cierto punto se culpa por ello.

Vamos, que Batman tiene demasiados frentes abiertos ahora mismo como para llegar a todo y todo lo relacionado con El Pingüino se le escapa en estos tiempos de gran tumulto. Es verdad que tiene mucho de excusa para justificar que Robert Pattinson seguramente no quisiera salir en la serie que podemos ver en Max, pero eso no quita que también sea una explicación con sentido.

Por otro lado, está claro que los villanos de Gotham también hacen cosas sin que Batman se cruce siempre en su camino y 'El Pingüino' perfectamente podría funcionar a modo de preparación para lo que acabe aportando ese personaje en 'The Batman 2', una película que conectará con la serie y cuyo rodaje arrancará este próximo año de cara a su estreno en cines el 2 de octubre de 2026.

En Espinof | Las mejores series de Max en 2024

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024