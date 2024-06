"Me decepciona que 'Dune 2' siga siendo la película número 1 del año". Denis Villeneuve lamenta la sobredosis de fracasos y reivindica la fuerza de otra película estrenada en 2024

Las grandes producciones de Hollywood no pasan por su mejor momento en taquilla, ya que parece cada vez más claro que el público no tiene especial interés en acudir en masa al cine. Además, este año no hemos tenido ni se espera que haya algo comparable a Barbenheimer y el propio Denis Villeneuve se ha lamentado de que 'Dune 2' siga siendo la película más taquillera del año.

"Espero que pronto haya otros éxitos de taquilla"

Obviamente, Villeneuve no tiene ningún problema con el éxito de la película protagonizada por Timothée Chalamet, pero sí es cierto que otros años los 711 millones de dólares que recaudó no serían suficientes para liderar todavía la lista de las películas más taquilleras del año. Por ello, el cineasta ha declarado lo siguiente:

Creo que necesitamos películas que sean experiencias cinematográficos, que aprovechen plenamente el poder del cine, y no hablo sólo de 'Dune 2'. Por supuesto, estoy hablando de muchas películas. Una película como 'Civil War', por ejemplo, es un gran ejemplo de una película que utilizó absolutamente el poder del cine.

Tuve suerte de que 'Dune 2' llegara al público, ojalá ocurriera más a menudo, sinceramente. Estoy decepcionado de que siga siendo la número uno. Espero que pronto haya otros éxitos en taquilla. Espero que, tarde o temprano, la taquilla de este verano sea mucho mejor.

Es evidente que en Hollywood esperaban bastante más en taquilla de títulos como 'El reino del planeta de los simios', que a duras penas va a llegar a ser rentable een salas si es que lo consigue, o 'Furiosa: de la saga Mad Max', una precuela que va a hacer perder decenas de millones a Warner durante su paso por cines.

Ojalá eso cambie durante las próximas semanas, pero lo cierto es que tampoco hay tantos títulos muy esperados, una de las consecuencias de las huelgas que hubo en Hollywood el año pasado. Con todo, hay películas como 'Deadpool y Lobezno' o 'Gru, mi villano favorito 4' que deberían grandes pelotazos...

