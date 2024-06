"Me pone enfermo". James Cameron no volvería a hacer hoy una de sus películas más populares

Todos cambiamos con la edad. Es un hecho. Y los directores de cine también: por eso algunos con suerte han podido hacer versiones de sus películas eliminando los componentes que ya no les convencen, como Steven Spielberg con las pistolas-walkie talkies de 'E.T' o George Lucas con sus múltiples versiones de 'Star Wars'. Pero James Cameron ha ido más allá afirmando que, hoy por hoy, no haría 'Terminator'.

Sayonara, peli

Es cierto que aquella película de 1984 le dio un nombre dentro de la industria, pero hoy por hoy se arrepiente porque ha cambiado de opinión sobre el uso de las armas, como podemos leer en Variety, que recoge sus declaraciones durante una masterclass en París hace unos meses.

Miro algunas de las películas que he hecho y no sé si querría volver a hacerlas ahora. No sé si querría hacer que la pistola fuera un fetiche, como hice en un par de películas de 'Terminator' hace más de treinta años, en nuestro mundo actual. Lo que está pasando con las pistolas en nuestra sociedad me pone enfermo.

Es más, aclara, que, como canadiense, "No sabía nada sobre pistolas" a la hora de hacer la película, pero después pensó "Esto es América. ¡Puedo ir a comprarlas y ya está!". Lo que no imaginábamos es que precisamente esa violencia cruda de la película nació en parte por culpa de (o gracias a) conocer a Arnold Schwarzenegger, que pretendía interpretar a Kyle Reese, el luchador de La Resistencia que viaja hasta el presente también.

Mientras Arnold hablaba miraba su cara, tan única, con una voluntad indomable en sus facciones, casi una realidad brutal. Y pensé que podría hacer del Terminator. El problema fue que se suponía que iba a ser muy inocente. Se suponía que iba a saber infiltrarse, ese era el porqué de la capa de carne exterior del cyborg, que podría desaparecer entre el gentío. Bueno, Arnold no es ese tío. Así que literalmente reescribí la historia en mi cabeza mientras hablaba con él.

El resultado todos le conocemos. De todas maneras, no es la primera vez que se arrepiente de su obra, y, de hecho, cortó diez minutos de 'Avatar: el sentido del agua' por una crisis de fe. Puede que Cameron no esté orgulloso de sus dos películas, pero, francamente, son dos obras maestras del cine de acción. Y no queremos decirles nunca aquello de "Sayonara, baby".

