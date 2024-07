"¡Me robaste el puto Grammy, tío!". Zach Braff recuerda aquella vez que venció a Quentin Tarantino contra todo pronóstico

Hubo un momento, a mediados de la década de los 2000, en el que Zach Braff era una de las personalidades de Hollywood más importantes gracias a su papel cono JD en 'Scrubs' y su debut como director en 'Garden State'. En 2009 terminó la sitcom hospitalaria y puede que algunos, con el tiempo, se hayan olvidado del actor y director, pero todas las mañanas él puede levantarse y decir algo que nadie más puede: tiene un Grammy que le "robó" al mismísimo Quentin Tarantino.

Un grammy de felicidad

Braff ha recordado en The Ringer aquellos momentos de 2005, cuando su banda sonora para 'Garden State' competía, mano a mano, con la de 'Kill Bill, vol. 2'. Y sabía que lo de ganar era casi imposible.

Competía contra Quentin Tarantino. Jamás creí que hubiera una posibilidad de ganar a Quentin Tarantino en absolutamente nada. Mi padre quería venir y yo le decía "Papá, no hay manera de que vaya a ganar un Grammy. Tarantino va a ganar el Grammy, y tú vas a desperdiciar tu viaje desde Jersey". ¡Y después ganamos, joder! No me lo podía creer.

De hecho, al terminar, Tarantino le abrazó y le dijo "¡Me robaste el puto Grammy, tío!", y después le dio un abrazo: "Fue super amable y alentador. Yo era el tipíco chaval de escuela de cine que habría puesto un póster de 'Reservoir dogs' en la pared". Y aunque Braff nunca creyó que, de entre todos los premios posibles, fuera a ganar un Grammy, lo cierto es que tiene un premio aún mayor que muchos de nosotros mataríamos por tener.

Tengo una carta de Spielberg. Está enmarcada en mi pared. Recibirla fue un sueño hecho realidad, es uno de mis héroes diciendo que le encantó la película. Voy a parafrasearla, pero era algo como "En nombre de muchos otros, me gustaría darte la bienvenida a Hollywood", o algo así.

No es para menos: 'Garden State' fue una película que encapsuló a la perfección el espíritu de aquella época, como recuerda el propio Braff: "No sé si es por su banda sonora, pero es raro que pase un día sin que alguien me pregunte sobre ella. Fue una película seminal para muchas personas en un momento de su vida en el que realmente necesitaban verla".

