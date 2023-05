"Me uní a Star Wars y después me echaron": Damon Lindelof ni siquiera pudo acabar su guion para Disney... pero volvería a hacerlo

La especialidad de 'Star wars' empieza a ser la de anunciar decenas de proyectos y cancelar la mitad, volviendo a anunciar decenas de proyectos. Hace poco supimos que la película que estaba escribiendo Damon Lindelof para la saga había sido totalmente eliminada del organigrama de futuros lanzamientos. Lo que no sabíamos era que, por ponerlo en plata, Disney había dejado a Lindelof en lugar de llegar a un acuerdo.

No eres tú, soy yo

Nadie sabe muy bien de qué iba a tratar la película del creador de 'Perdidos' y 'The leftovers', pero según algunos rumores online trataría de una Rey adulta entrenando a dos nuevos jedi. Sin embargo, no es que Disney deje al personaje de lado, porque en la Star Wars Celebration anunció que Sharmeen Obaid-Chinoy dirigiría un nuevo episodio de su saga trayéndola de vuelta.

Ahora, Lindelof ha comentado en Esquire que fue un poco sorpresivo para él, creyendo que todo iba bien con Disney y Lucasfilm hasta el último momento. "Hice más que hablar de unirme al universo Star Wars. Me uní al universo Star Wars y después me pidieron que me fuera". Eso sí, el guionista, pese a las horas de amor que puso en el guion, no dudaría en volver a entrar de nuevo.

"¿Me volveré a poner en la cola fuera del club para tratar de volver? Absolutamente. 'Star Wars' fue la primera película que vi en cine, y aún amo su manera de contar la historia. Así que, si no triunfas al principio, inténtalo e inténtalo de nuevo. O de nuevo y de nuevo inténtalo, como diría Yoda". Al menos el creador de 'Mrs. Davis' se lo ha tomado con deportividad.

