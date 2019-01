Los mejores directores del año según el DGA son los mismos cinco nominados a los Globos de Oro

Un año más, la temporada de premios parece reducida a un abanico de nombres y títulos, como si no hubiera nada más donde elegir. El Sindicato de Directores de Estados Unidos (Director’s Guild of America, DGA) ha anunciado las nominaciones a sus premios anuales y llama la atención que hayan elegido a los mismos cineastas que optaron a los Globos de Oro.

Teniendo en cuenta que los Globos los entrega la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, y estos otros galardones los decide el gremio de realizadores de la industria estadounidense, la coincidencia es realmente asombrosa. Los cinco finalistas son Bradley Cooper por 'Ha nacido una estrella', Alfonso Cuarón por 'Roma' (vencedor en la noche del domingo), Spike Lee por 'Infiltrado en el KKKlan' ('BlacKkKlansman'), Adam McKay por 'El vicio del poder' ('Vice') y Peter Farrelly por 'Green Book'.

Entre las notables ausencias, se están destacando los "olvidos" de Yorgos Lanthimos por 'La favorita', Damien Chazelle por 'First Man: El primer hombre', Barry Jenkins por 'El blues de Beale Street' ('If Beale Street Could Talk'), Paweł Pawlikowski por 'Cold War'.

Brady Jandreau y Chloe Zhao con el póster de The Rider

También está causando polémica la lista porque no hay ninguna mujer nominada, ni a mejor dirección ni a mejor debut. 0 de 10. Hay pocas cineastas pero no faltan trabajos aclamados por la crítica: Lynne Ramsay por 'En realidad, nunca estuviste aquí', Chloe Zhao por 'The Rider', Debra Granik por 'No dejes rastro' o Marielle Heller por '¿Podrás perdonarme algún día?', por poner sólo unos ejemplos.

La controversia es inevitable cuando se premian trabajos artísticos pero hay decisiones realmente incomprensibles que podrían evitarse con algo de sensatez. La gala de entrega de los DGA Awards tendrá lugar el próximo 2 de febrero. Estos son los finalistas:

Mejor dirección en cine

BRADLEY COOPER por Ha nacido una estrella

ALFONSO CUARÓN por Roma - ya ganó el premio por 'Gravity' (2013)

PETER FARRELLY por Green Book

SPIKE LEE por Infiltrado en el KKKlan

ADAM McKAY por El vicio del poder

Mejor debut en cine

BO BURNHAM por Eighth Grade

BRADLEY COOPER por Ha nacido una estrella

CARLOS LÓPEZ ESTRADA por Blindspotting

MATTHEW HEINEMAN por A Private War - es su tercera nominación, ganó en dos ocasiones por los documentales 'City of Ghosts' (2017) y 'Cartel Land' (2015)

BOOTS RILEY por Sorry to Bother You

Mejor dirección de documental

MORGAN NEVILLE por Won’t You Be My Neighbor?

RAMELL ROSS por Hale County This Morning, This Evening

ELIZABETH CHAI VASARHELYI & JIMMY CHIN por Free Solo

TIM WARDLE por Three Identical Strangers

BETSY WEST & JULIE COHEN por RBG

Mejor dirección de miniserie o película para televisión

CARY JOJI FUKUNAGA por Maniac

DAVID LEVEAUX y ALEX RUDZINSKI por Jesus Christ Superstar Live in Concert

BARRY LEVINSON por Paterno - es su séptima nominación. Ganó como director de cine por 'Rain Man' (1988)

BEN STILLER por Fuga de Dannemora

JEAN-MARC VALLÉE por Heridas abiertas (Sharp Objects) - ya ganó un premio del DGA por 'Big Little Lies' (que competía como miniserie aunque tendrá segunda temporada)

Mejor dirección en serie dramática

JASON BATEMAN por Ozark, episodio 'Reparations'

LESLI LINKA GLATTER por Homeland, episodio 'Paean to the People' - es su séptima nominación. Ganó por otro capítulo de 'Homeland' ('From A to B and Back Again') y por 'Mad Men' ('Guy Walks into an Advertising Agency').

CHRIS LONG por The Americans, episodio 'Start'

ADAM McKAY por Succession, episodio 'Celebration'

DAINA REID por El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), episodio 'Holly'

Mejor dirección en serie cómica

DONALD GLOVER por 'Atlanta', episodio 'Fubu'

BILL HADER por Barry, episodio 'Chapter One: Make Your Mark'

HIRO MURAI por Atlanta, episodio 'Teddy Perkins'

DANIEL PALLADINO por La maravillosa Sra. Maisel, episodio 'We’re Going to the Catskills!'

AMY SHERMAN-PALLADINO por La maravillosa Sra. Maisel, episodio 'All Alone'

Puedes consultar todos los nominados en la web oficial de los DGA Awards.