Muere a los 100 años Shinobu Hashimoto, guionista de las míticas 'Los Siete Samuráis' y 'Rashomon'

Con más de 70 guiones en su haber, Shinobu Hashimoto fue corresponsable de la edad dorada del cine japonés de samuráis que tan bien ejemplificó Akira Kurosawa, su colaborador más prestigioso. Hashimoto permaneció en activo hasta que sufrió un infarto en los años noventa y ha muerto a los 100 años de edad en su casa de Tokyo, tras una neumonía.

Entre sus colaboraciones más populares con Kurosawa están los guiones de 'Rashomon' (su primer guión, en 1950), 'Vivir', 'Los siete samuráis', 'Trono de sangre', 'La fortaleza escondida' (popular por haber inspirado la primera 'Star Wars'), 'Los canallas duermen en paz' o 'Crónica de un ser vivo'. No fue el único director destacado para el que escribió: también con temática feudal, firmó los guiones de 'Harakiri' de Masaki Kobayashi, 'Samurai' de Kihachi Okamoto o 'Rebelión' de Masaki Kobayashi, así como la extraña cinta de ciencia-ficción apocalíptica de Shiro Moritami 'El hundimiento del Japón'.

Hashimoto también llegó a dirigir tres películas, poco conocidas fuera de su país de origen. Quizás la más destacada sea 'I Want to Be a Shellfish' ('Watashi wa kai ni naritai'), de 1959, acerca de un hombre acusado de crímenes de guerra por las fuerzas de la ocupación norteamericanas después de la 2ª Guerra Mundial. La película disfrutó de un lujoso remake con el mismo título en 2008, dirigido por Katsuo Fukuzawa.

