Muere Buck Henry, guionista nominado al Óscar por 'El graduado' y cocreador de 'Superagente 86'

El guionista Buck Henry, nominado al Óscar por su participación en la mítica 'El graduado' ha fallecido de un ataque al corazón en el centro de salud Cedars-Sinai situado en la ciudad de Los Angeles a la edad de 89 años.

Henry comenzó su carrera participando en los espacios televisivos 'The New Steve Allen Show' y 'The Garry Moore Show' a principios de los años 60 antes de dar el salto a la gran pantalla en 1964 con la poco conocida 'The Troublemaker' que escribió junto a Theodore J. Flicker. Apenas un año después llegó uno de sus trabajos más populares: la serie de televisión 'Superagente 86' que cocreó junto a Mel Brooks.

Ya en 1967 llegaría su libreto más aclamado, ya que adaptó 'El graduado' junto a Calder Willingham, trabajo por el que consiguió su primera nominación al Óscar. La segunda llegaría en 1978 por 'El cielo puede esperar', aunque entonces fue por codirigir 'El cielo puede esperar' junto a Warren Beatty. Posteriormente solamente realizaría otro largometraje y un episodio de la televisiva 'Trying Times'.

Como guionista sí que fue más prolífico, estando detrás de títulos tan conocidos como 'Trampa 22', '¿Qué me pasa, doctor?' o 'Todo por un sueño', sin que eso supusiera abandonar la pequeña pantalla, creando 'La escoba espacial' en 1977 y colaborando también en 'Alfred Hitchcock presenta' o la gala de los Óscar de 2002.

No tan conocida era su faceta como actor, siendo recordado por haber dado vida al padre de Liz Lemon en '30 Rock'. Con anterioridad a la serie televisiva de Tina Fey, participó en las primeras temporadas de 'Saturday Night Live' y pudimos verle en cintas como 'El hombre que cayó a la Tierra', '¿Y si nos comemos a Raúl?', 'El juego de Hollywood' o 'Dos viejos gruñones'.

Descanse en paz.