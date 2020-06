Muere Carl Reiner, leyenda de la comedia norteamericana, a los 98 años

A veces toca decir adiós a grandes iconos de la cultura televisiva y hoy le llega el turno a Carl Reiner, quien falleció esta pasada noche de causas naturales a los 98 años de edad en su casa de Beverly Hills.

Nacido en el Bronx en 1922, los primeros años de carrera los pasó en Broadway antes de dar su salto al cine y la televisión a finales de los años cincuenta. Tras empezar a ganar notoriedad en 'Your Show of Shows', Reiner prontó destacó a lo grande.

Y lo hizo de dos maneras: la primera formando un mítico dúo con el no menos mítico Mel Brooks en programas de variedades como 'The Steve Allen Show'. Una sociedad que dio innumerables éxitos a lo largo de las dos siguientes décadas.

Por otro lado, Reiner también creó uno de sus mayores legados para la historia de la televisión: 'The Dick van Dyke Show', influyente comedia doméstica que se mantuvo en antena durante cinco años y 159 episodios. Un proyecto que originariamente estaba escrito para ser protagonizado por el propio guionista.

Además, su camino también se cruzó con el de Steve Martin, que había empezado a destacar como guionista de programas de variedades. Fue Reiner quien le dirigió en su primer largometraje, 'Un loco anda suelto' ('The Jerk'). No sería la única película de Reiner con Martin y la maravillosa 'Cliente muerto no paga'.

Ya en los últimos tiempos le hemos podido ver en papeles menores en la saga de 'Oceans' Eleven' y en un buen puñado de programas y series de televisión.

Casi setenta años de carrera en un mundo del espectáculo que, sin duda, está en deuda con él. Y es que el cine y la televisión cómica no hubiera sido lo mismo sin su sagacidad y vena cómica. Descanse en paz.