"Nadie sustituirá jamás a Indiana Jones". James Mangold desmiente los rumores sobre 'Indiana Jones 5'

Aún no hemos visto ni el primer tráiler de 'Indiana Jones 5', pero la nueva aventura del arqueólogo interpretado por Harrison Ford ya está generando polémicas; algo que era de esperar si tenemos en cuenta la deriva de los últimos tiempos, que se trata de uno de esos proyectos destinados a "arruinar infancias" y que la presencia de Phoebe Waller-Bridge en la película ha empezado a levantar alguna que otra ampolla antes de tiempo, vayan ustedes a saber por qué.

Pero hoy no vamos a hablar sobre esto, sino del rumor sobre una presunta proyección de prueba —lo que en inglés se conoce como test screening— que habría salido rana a la gente de LucasFilm. Según el YouTuber Overlord DVD, en Disney están bastante molestos después de los nefastos resultados obtenidos en las encuestas después del pase, y que han ordenado filmar reshoots para arreglar lo que no duda en tildar de "atrocidad".

La fuente de Overlord DVD no es otra que lo que él denomina "mis espías de Hollywood", y según cuenta, "la película no se ha salvado con los rehoots", dejando a Disney "en pánico porque es tan mala que no saben qué hacer para arreglarla". Para terminar, afirma que en Disney han usado "seis finales diferentes" sin obtener resultados positivos con ninguno de ellos, y que Waller-Bridge "termina poniéndose el sombrero en todos".

A bote pronto, todo suena un poco a que Miami se lo confirmó, pero no vamos a hacer caso a mi sentido arácnido, sino al propio director de 'Indiana Jones 5'. James Mangold ha desmentido todo esto a través de su cuenta de Twitter con un mensaje claro y conciso: "Nop. No ha habido ningún screening en absoluto".

Well, Paulo, it's up to you who you believe — an anonymous troll named "basement dweller" & "doomcock" or the actual director of the film. No one will ever replace Indiana Jones. Not in any script. Not in any cut. Never discussed.