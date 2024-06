"No soy un sobón". Francis Ford Coppola afronta las acusaciones de comportamiento inapropiado en el rodaje de 'Megalópolis'

Francis Ford Coppola ha respondido a las acusaciones de que se propasó con actrices en el rodaje de 'Megalópolis' que recogía un reportaje publicado por The Guardian justo a punto de presentarse la película en Cannes. En la acusación varios miembros anónimos del equipo afirmaron que Coppola se comportó de forma inapropiada durante la producción.

El respeto hacia la mujer de los Coppola

En una entrevista con Manohla Dargis, del New York Times, durante el Festival el cineasta negó las acusaciones de forma indirecta. Coppola señaló cómo fue criado y la moral que aprendió de su madre, Italia Coppola.

"Mi madre me decía que si te acercas hacia una mujer significa que le faltas al respeto, y a las chicas que me gustaban no les faltaba al respeto. Había una foto de una de las “chicas” a las que besé en la mejilla que había sido tomada por su padre. La conocí cuando tenía 9 años".

Una fuente confirmó al medio IndieWire que la mujer en cuestión trabajó como extra en el rodaje de 'Megalópolis'. Coppola añadió a The New York Times: "No soy un sobón afectuoso. Soy demasiado tímido". En The Guardian se afirmaba que Coppola podría ser de la “vieja escuela” en su comportamiento con las mujeres. Supuestamente "tiraba" de las mujeres para que se sentaran en su regazo, por ejemplo. Y durante una escena de bacanal en un club nocturno que se estaba rodando para la película, según los testigos, Coppola entró en el plató e intentó besar a algunas de las extras en topless y con poca ropa. Al parecer, afirmó que "intentaba ponerlas de en el tono de la escena".

Cuando se hicieron públicas las acusaciones antes del estreno de 'Megalópolis' en Cannes, la primera ayudante de dirección, Mariela Comitini, compartió una declaración con IndieWire.

"Como primera ayudante de dirección con más de 35 películas en mi haber, puedo decir que trabajar junto a Francis Ford Coppola fue un honor. He visto cómo Francis creaba un ambiente vibrante, profesional y positivo en el plató, y me gustaría poder formar parte de la celebración en Cannes. Como uno de los directores más respetados de la industria, Francis no se dejó intimidar por la enormidad de esta empresa, y terminó la película a tiempo y dentro del presupuesto."

El coproductor ejecutivo Darren Demetre también emitió un comunicado refutando las afirmaciones y dijo que:

"Nunca he tenido conocimiento de ninguna queja de acoso durante la producción. Conozco y trabajo con Francis y su familia desde hace más de 35 años. Como uno de los primeros ayudantes de dirección y productor ejecutivo de su nueva epopeya, 'Megalópolis', ayudé a supervisar y asesorar la producción y dirigí la segunda unidad.

Hubo dos días en los que rodamos una escena de celebración en un club al estilo de Studio 54 en la que Francis se paseó por el plató para establecer el espíritu de la escena dando abrazos y besos en la mejilla al reparto y a los actores de fondo. Era su forma de inspirar y crear el ambiente de club, tan importante para la película. Nunca tuve conocimiento de ninguna queja de acoso o mal comportamiento durante el transcurso del proyecto".

En Espinof | Las mejores películas de 2024 (por ahora)

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos