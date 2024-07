"Nunca he hecho eso y sigo trabajando con estrellas". La regla de oro de Steven Spielberg para hacer películas que se niega a romper por ningún actor

Que Steven Spielberg se ganase el apodo de Rey Midas de Hollywood no es casualidad, ya que tiene en su haber grandes éxitos como 'Tiburón', 'E.T., el extraterrestre' o 'Parque Jurásico'. Además, siempre ha tenido muy claro que las estrellas de sus películas nunca iban a ser los actores, una regla de oro que se ha negado a romper en cualquiera de sus trabajos en la gran pantalla.

"La estrella es el guion"

El también responsable de títulos como 'La lista de Schindler' o 'Minority Report' tiene muy claro que "para mí, la estrella es el guion. Todos estamos al servicio de esa historia y de lo que se trata es de contarla de forma dinámica y vistosa". Además, comentó lo siguiente al respecto en The Economic Times:

Antiguamente, cuando el sistema de estudios era más poderoso que nunca -en la época dorada de Hollywood, es decir, entre los años 20 y 50, cuando los jefes de los estudios dominaban el negocio-, cultivaban superestrellas y diseñaban historias a medida para esas estrellas. Mi generación ha hecho lo contrario, hemos encontrado buenas historias y hemos elegido a las personas adecuadas para interpretar a los personajes, y yo sigo trabajando con estrellas.

Tom Hanks hizo 'Salvar al soldado Ryan', pero él te dirá que no fue lo primero. Fue el guion lo que llegó primero, Tom era perfecto para interpretar al Capitán Miller. Eso pensé yo, eso pensó él. Del mismo modo, Leonardo DiCaprio fue elegido después de que se escribiera el guion de 'Atrápame si puedes'. Nunca he escrito una historia para que encaje con el actor, para que encaje con el icono, nunca he hecho eso.

Por mi parte no puedo ponerle la más mínima pega a esa forma que tiene Spielberg de concebir sus películas. A fin de cuentas, un buen guion resulta fundamental para dar forma a una película que realmente merezca la pena y no me atrae demasiado el concepto de los vehículos para el lucimiento de sus protagonistas.

Recordemos que Spielberg no estrenará ninguna película nueva este año, pero sí que trabaja de forma activa en su esperado regreso al cine de ciencia ficción. De hecho, hace unas semanas se desveló que Emily Blunt estaba negociando su participación en la misma.

