Oliver Stone carga contra Ryan Gosling por hacer 'Barbie' y cree que "no debería formar parte de la infantilización de Hollywood"

Hace casi diez años de la última película no documental de Oliver Stone ('Snowden') y 34 desde su última victoria en los Óscar por 'Nacido el cuatro de julio', pero eso no impide que siga siendo una de las voces más críticas con Hollywood de toda la industria. A estas alturas del juego, el director, siempre crítico con los Estados Unidos, no está dispuesto a tender ningún puente con el mundo del cine. Y se nota.

Sólido como una piedra

En una entrevista con City AM, el primero en recibir sus dardos fue Ryan Gosling por 'Barbie', a quien pide que se centre en su carrera: "Está malgastando su tiempo si está haciendo esa mierda por dinero. Debería haber películas más series. No debería formar parte de esta infantilización de Hollywood. Ahora es todo fantasía, fantasía, fantasía, incluyendo las películas de guerra: fantasía, fantasía".

Por no gustarle, no le gustan ni las películas de 'Fast & Furious' que antes le encantaban (“Se han convertido en películas Marvel. Quiero decir, ¿cuántos golpes puedes ver?") ni, por supuesto, 'John Wick': "En el avión me vi 'John Wick', que dura tres horas y pico. Y me quedé dormido unas 778 veces mientras la veía. Me despertaba y tenía que ver cómo mataba a más gente. Es como si el mundo hubiera degenerado en una falta de lógica".

Con infantilización de Hollywood o no, lo cierto es que el director, que dirigió su primera cinta en 1974, ya prepara su siguiente película con Guillermo del Toro como protagonista, 'White Lies', que transcurrirá a lo largo de tres generaciones en las que veremos cómo se van repitiendo los mismos errores uno tras otro. Desde luego, siempre apetece ver a alguien como él dando su versión de la vida... por muy refunfuñón que se ponga.

