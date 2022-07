"Puedes levantarte e ir a mear": James Cameron no quiere oír ninguna queja sobre la duración de 'Avatar: El sentido del agua'

Hace mucho tiempo que James Cameron no estrena una película por debajo de las dos horas. Tenemos que irnos hasta 1984, cuando 'Terminator' se quedaba en una hora y cincuenta minutos. Por eso, no es de extrañar que la secuela de 'Avatar' (que ya duraba 162 minutos) vaya a ser muy larga. Pero eso para Cameron no es un problema. Es más: tal y como le ha dicho a Empire, no quiere oír tus quejas al respecto.

"Dame un puto respiro"

Aún no conocemos la duración exacta de 'Avatar: El sentido del agua' pero por las palabras de su director parece que entraremos en la sala de día y saldremos de noche. Y no le parece algo ilógico: si lo haces con las series, ¿por qué no lo vas a hacer con su película?

No quiero que nadie se queje sobre la duración cuando se sientan y maratonean una serie durante ocho horas... Casi puedo escribir esta parte de la crítica. 'La agonizantemente larga película de tres horas...'. Es como, dame un puto respiro. He visto a mis hijos sentarse y ver cinco episodios de una hora seguidos.

Cualquiera le dice que el último episodio de 'Stranger things' dura dos horas y media y no hay mucha gente poniendo el grito en el cielo. Cameron está convencido de que hay cosas que cambiar en la mente de las personas antes de que vayan a ver la nueva entrega de su saga. Bueno, más concretamente una: "Este es el gran cambio de paradigma social que tiene que ocurrir: está bien levantarse e ir a mear".

Además, Cameron se ha despachado a gusto con los haters de una manera que solo podría hacer alguien que está muy convencido de lo que hace: "Los trolls dirán que a nadie le importa una mierda y no pueden recordar los nombres de los personajes ni nada de lo que ocurría en la película. Luego la ven otra vez y dicen, 'Oh, vale, perdóname, me callo la puta boca ahora mismo'. Así que no estoy preocupado por eso". James, destroyer.