"¿Quién cojones es Steve Jobs?". Ridley Scott reflexiona sobre su legendario spot de Apple que cambió para siempre el mundo de la publicidad

Ridley Scott es recordado por haber dirigido películas tan emblemáticas como 'Alien, el octavo pasajero', 'Blade Runner' o 'Gladiator', pero en su haber también está el legendario anuncio de Apple con el que presentó al mundo Macintosh en 1984 y que cambió el mundo de la publicidad para siempre.

Publicidad en forma de arte

De hecho, el director de 'El último duelo' rodó más de 2.000 spots a lo largo de su carrera en ese medio, lo cual le ayudó a manejarse mejor a la hora de manejar presupuestos y tiempos de rodaje. Cuando le llegó la oferta para hacer el anuncio de Apple, Scott pensaba que se trataba de algo relacionados con Los Beatles, a lo que le respondieron "No, no, no. Apple es este tipo llamado Steve Jobs", a lo que él respondió "¿Quién cojones es Steve Jobs?".

Una vez aclarada la confusión, Scott echó un vistazo al guion y quedó impresionado con lo que se encontró allí. Así es como recuerda la experiencia en una reciente charla con The Hollywood Reporter:

Dios mío. No están diciendo qué es, no van a mostrar lo que es. Ni siquiera están diciendo qué es. Era la publicidad como forma de arte. Era devastadoramente efectivo.

El propio Scott comentó hace unos años que "la gente por aquel entonces decía que los cortes publicitarios eran mejores que los programas", y que él siempre abordaba cada spot como una pequeña película. Además de la obvia referencia de la novela '1984', volvió a tomar como referente a 'Metrópolis', el clásico de Fritz Lang en el que ya se había inspirado para 'Blade Runner' e incluso hizo una importante sugerencia para fortalecer el mensaje que se quería transmitir:

Un bate de beisbol es demasiado norteamericano. Si le das un mazo para tirar a la pantalla, sería un símbolo más universal.

El resultado todavía es recordado a día de hoy -y eso que estuvo a punto de no ver la luz-, pero Scott no está nada contento con el camino que ha tomado el medio publicitario durante los últimos años: "Hoy la publicidad está cambiando dramáticamente. Y el problema es que fue hacia esto" (en ese momento señala su iPhone) "lo cual es genial y el enemigo a la vez. Ahora está en partes, donde estás tratando de encontrar un artículo y hay 19 pequeños fragmentos de él. ¿Es efectivo? Lo dudo mucho".