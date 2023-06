"Es repugnante". Oliver Stone carga duramente contra 'John Wick 4' y, de paso, contra el cine de acción actual

Estamos acostumbrados a que, día sí y día también, algunos de los grandes cineastas de la industria cinematográfica aprovechen el altavoz que da un micrófono para atacar al cine de superhéroes con los más diversos argumentos. Pero hoy, para variar, un realizador legendario como es Oliver Stone no ha decidido dar palos a Marvel o a DC, sino a nuestra amada saga 'John Wick'.

John, el repugnante

Stone no ha dudado en calificar a la extraordinaria 'John Wick 4' protagonizada por Keanu Reeves de "repugnante", escudándose tras una premisa un tanto absurda: la película dirigida por Chad Stahelski no es lo suficientemente realista. Atención, porque sus palabras para Variety no tienen desperdicio.

"Vi John Wick 4 en el avión. Creo que la película es increíblemente repugnante. Repugnante. No sé en qué piensa la gente. Puede que yo viese G.I. Joe cuando era niño. Pero [Keanu Reeves] mata a cuántas, ¿trescientas o cuatrocientas personas en la puta película? Como veterano de guerra, tengo que decirte que ninguna de las muertes es creíble. Sé que es una película, pero se ha convertido más en un videojuego que en una película. Se ha alejado de la realidad".

El director, cuyo último estreno ha sido el documental 'Nuclear', en el que defiende la idea de que la energía que figura en el título podría ser la solución al cambio climático, ha continuado su reflexión diciendo que ya no existen diferencias entre las películas de 'Fast & Furious' y el resto de sus congéneres. Glups.

"Puede que al público le guste el videojuego, pero a mí me aburre. ¿Cuántos coches pueden chocar? ¿Cuántas acrobacias puedes hacer? ¿Cuál es la diferencia entre 'Fast and Furious' y cualquier otra película? Es simplemente una cosa tras otra. Ya sea un superhéroe de Marvel o simplemente un ser humano como John Wick, no hay ninguna diferencia. No es creíble".

Otro día más en la oficina...

