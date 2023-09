La secuela secreta de una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos 25 años: de adelantarse a 'Matrix' a una ampliación de este fascinante universo que casi nadie conoce

Este 2023 se celebra el 25 aniversario del lanzamiento de 'Dark City', una excelente película de ciencia ficción que se adelantó a 'Matrix' pero que, ni mucho menos, tiene la misma fama que el exitoso largometraje dirigido por las Wachowski. Lo cierto es que fue un sonoro fracaso en el momento de su estreno, pero no tardó en convertirse en un título de culto. Y lo que quizá muchos no sepan es que tiene una secuela también escrita y dirigida por Alex Proyas titulada 'Mask of the Evil Apparition'.

Si es la primera vez que oyes hablar de 'Mask of the Evil Apparition', no te culpo, ya que ha tenido una distribución extremadamente limitada, ya que se trata de un cortometraje exclusivo para Vidiverse. Solamente allí podréis ver esta otra situada en el universo de 'Dark City' que dura 20 minutos y nos cuenta la siguiente historia:

Olivia es una joven mujer perdida en una oscura ciudad onírica sin recuerdos de ningún tipo. Con la ayuda de dos hermanos gemelos que tienen una conexión psíquica especial, tratará de encontrar el camino para volver a casa. No será fácil, ya que está siendo perseguida por una oscura secreta que se hace llamar The Mysterious Ones (Los Misteriosos).

El plan de Proyas

Proyas sacó adelante 'Mask of the Evil Apparition' sin hacer demasiado ruido, pues parece que quiso alejarse un poco de Hollywood tras el enorme batacazo sufrido con 'Dioses de Egipto'. Para ello contó con un reparto sin grandes nombres encabezado por Bonnie Ferguson, Alex King, Goran D. Kleut y Dean Kyrwood. Eso sí, en ningún momento ocultó cuál era su principal motivación detrás de todo esto: convertir 'Dark City' en una serie de televisión.

Siempre que ha tenido la ocasión, Proyas ha recordado que no quedó del todo satisfecho con 'Dark City', ya que tuvo que hacer ciertos cambios en la versión vista en cines y luego solamente pudo arreglarlo hasta cierto punto en el montaje del director. Esto es lo que comentaba en 2021 sobre un proyecto televisivo que entonces se encontraba en una fase inicial de desarrollo:

Tengo que reanalizar el orden para construir una nueva historia. Tengo que volver atrás y refrescar mi memoria sobre lo que hicimos, lo que creo que funcionó, lo que no y reevaluar mi propia película. Ha sido una experiencia interesante y que no había hecho antes.

Por desgracia, no hemos vuelto a tener novedades sobre la serie de 'Dark City' desde entonces, por lo que empieza a ser más probable que nunca lleguemos a verla. Al menos sí tenemos 'Mask of the Evil Apparition' para hacernos una de lo que es capaz Proyas hoy en día...

