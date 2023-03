"Sentí cómo se elevaba mi espíritu". El director de 'RRR' explica qué película de Mel Gibson inspiró una de las escenas más memorables de su épica india

El pasado curso cinematográfico 2022 cerró con una última polémica bajo el brazo —para no variar—. Esta llegó de la mano de la elección de 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles' como la mejor película de la historia según una lista confeccionada por la revista Sight & Sound a partir de las votaciones de un nutrido grupo de cineastas.

Calma absoluta. Hoy no estamos aquí para volver a bajar al fango y discutir sobre si el título de Chantal Akerman merece el reconocimiento o, por el contrario, es un tostón de tres horas y pico. Vamos a aprovechar este contexto para contar una anécdota derivada de las cintas elegidas por S.S. Rajamouli, responsable de la espectacular 'RRR', disponible en Netflix.

Wallace a la Delhi

Entre ellas se encuentran largometrajes tan variopintos como 'Forrest Gump', 'En busca del arca perdida', 'los clásicos de Disney 'El rey león' y 'Aladdin', y las obras de Mel Gibson 'Apocalypto' y 'Braveheart'. Es, precisamente, este último, el filme que inspiró una de las escenas y las canciones más destacadas del extenso metraje de la épica india de Rajamouli en la que el personaje de Bheem es torturado en una plaza de Delhi mientras entona la canción 'Komaram Bheemudo'.

En una entrevista con The New Yorker, el cineasta de Amareshwara Camp subrayó que, pese a lo que pueda sugerir el pasaje, no se basó en la épica bíblica de Gibson: "De hecho, no me gustó 'La pasión de Cristo'. Era muy violenta para mi, al menos en aquél momento. No pude verla de una sentada". En su lugar, fue la interpretación de la gesta de William Wallace la que le inspiró.

"El clímax de 'Braveheart', no de 'La pasión de Cristo' fue la fuente de inspiración para la canción de Bheem... Recuerdo el final de 'Braveheart', cuando podemos ver al héroe [William Wallace] siendo torturado y, eventualmente, asesinado. Grita 'Libertad', y cuando terminó la película no me sentía triste. Me sentí muy conmovido. Sentí cómo se elevaba mi espíritu. Puedes ver el dolor en su cara, cómo se aferra a su fuerza interior para decir lo que quería decir, aunque sólo fuese una sola palabra. Tuvo un enorme impacto en mí".

Esperemos que este domingo, Rajamouli y su equipo obtengan el reconocimiento que se merecen llevándose el único Óscar al que aspiran: mejor canción original, por 'Naatu Naatu'.