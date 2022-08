El significado oculto de '¡Nop!': Jordan Peele explica los 3 motivos por los que su nueva película se titula así

La esperada tercera película de Jordan Peele al fin se ha estrenado en los cines españoles. Bajo el título de '¡Nop!' encontraremos una cinta que une con bastante acierto la ciencia ficción y el terror, demostrando además que su máximo responsable es uno de los cineastas más prometedores de nuestro tiempo.

Cuidado con los spoilers de '¡Nop!' en este artículo

Una cosa muy llamativa de '¡Nop!' es su título, ya que a priori nadie esperaría que una película fuese a llamarse así. Pues bien, hay tres motivos ocultos por los que el también director de 'Déjame salir' y 'Nosotros' lo eligió. El primero de ellos lo desveló hace varios meses, cuando todavía apenas sabíamos nada sobre ella:

La película es una atracción. El título habla de la idea de que el público reacciona a lo que piensa y siente en el cine. Cuando le dices a la gente que es una película de miedo, muchas veces dicen ¡Nop!. Así que quiero reconocer a esas personas con el título y atraerlas. Se trata de la persona que cree que no le gusta el cine de terror. Para mostrarles que tal vez sí les guste.

Sin embargo, es probable que esa explicación fuese más un señuelo para no profundizar demasiado antes de tiempo. Y es que existía una teoría muy existida sobre que Nope (el título original en inglés) quería decir "Not of Planet Earth" (No del Planeta Tierra), algo que se pierde al traducirlo al español. El propio Peele ha confirmado que esa teoría es real, añadiendo además otra explicación más:

Estaba intentando dejar que la gente lo descubriera por sí misma, ¿sabes? Así que no me estaba inclinando hacia eso, pero el gato está fuera de la bolsa. Estamos hablando de un OVNI aquí. Y no es del planeta tierra.

Y también, por supuesto, se refiere a cómo la gente negra, lo que diríamos si viéramos un OVNI, en plan nope. No extraterrestre.