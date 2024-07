Steven Spielberg propuso cambiar el final de 'Twisters' para que "no se sintiera cliché". Y el resultado parece contradecir a la propia película

Los espectadores que hayan visto este finde la muy disfrutona, intensa y a menudo tierna 'Twisters' habrán sido testigos no solo de un gran blockbuster veraniego, también de los coqueteos de Glen Powell y Daisy Edgar-Jones a lo largo del metraje, una trama romántica que aunque nunca toma el volante, es sin duda uno de los hilos conductores más presentes.

Tan presente, de hecho, que la película decide en su final abordar el cliché de "chico va a buscar a chica al aeropuerto". Un broche entrañable y divertido que… decide rajarse en el último momento cortando lo que a todas luces era un beso final. El beso de hecho se llegó a grabar, y ahora muchos espectadores lamentan que lo hayamos perdidos en jocosos comentarios como éste de "Release the kiss cut".

Los actores están de acuerdo con la decisión

La petición parece que vino de Spielberg (quien no dirige la película pero estuvo involucrado en la producción junto con Amblin Entertainment), como revelaron Powell y Edgar-Jones en una entrevista: "Creo que es una nota de Spielberg, ¿no? Creo que evita que la película se sienta demasiado cliché, en realidad. Creo que hay algo realmente maravilloso en sentir que hay una continuación. Este no es el final de su historia. Están unidos por su pasión compartida por algo." comentó Edgar-Jones.

Powell se sumó a apoyarla: "También creo que la película no trata de que encuentren el amor. Se trata de devolver a Kate a lo que ama, que es la caza de tormentas. Así que eso es lo que tienes al final de la película. Comparten esto, y la pasión de ella se revitaliza, y su sentido del hogar se revitaliza. Siento que un beso sería poco representativo del objetivo correcto al final de la película. Y es una buena nota de Spielberg. Es la razón por la que ese chico sigue en este juego."

En otras declaraciones Powell dijo que por un tiempo se sintió apenado de que no lo incluyeran y el director, Lee Isaac Chung, dijo que el beso final era divisivo: "Creo que ahora la audiencia está en un lugar diferente en términos de si quieren un beso o no. Probé con el beso y era muy divisivo (...) Este plano fue la otra opción que rodé en el día. Me gusta más. Pienso que para los que quieren un beso, pueden asumir que estos dos se besarán algún día."

Todo esto deja claro que la decisión fue un viraje de última hora. El romance siempre fue una dimensión importante de esta película, que actúa de espejo con la original. En la del 96 los tornados son muy reales, pero también una metáfora de la pasión de los dos protagonistas, y la historia los lleva a reencontrarse. Bill, quien quiere firmar los papeles de divorcio para empezar una nueva vida con su nueva pareja al principio de la película, descubre que Jo es realmente la persona con la que quiere estar. Aquella sí tenía un beso final.

'Twisters' hace trucos narrativos parecidos. No solo el momento final del aeropuerto, gran parte de la película se estructura como una comedia romántica, con Tyler como el canalla indomable que demuestra tener un buen corazón y Kate aprendiendo a abrirse emocionalmente a alguien además de reencontrarse con su pasión. Años y años de beso obligatorio al final de los blockbusters ha hecho a muchos alérgicos a ello, pero hay veces en las que el cliché sigue siendo merecido.

