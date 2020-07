"Su cine es perturbador y profundamente incómodo". Scorsese alaba a Ari Aster en su prólogo para el Blu-ray de 'Midsommar'

Ari Aster es un director de éxito pero ya se ha ganado una buena turba de "haters" con solo dos películas, pero es que su incursión en el terror ha arrasado desde lo independiente y supone poco menos que el nombre estandarte de la productora A24. Pero además, entre todos sus admiradores se encuentra un compañero director con un poquito más de experiencia que él, nada menos que Martin Scorsese.

El director americano ha escrito una nueva introducción para una edición especial de coleccionista Blu-ray del montaje de director de 'Midsommar' de Aster. En el ensayo, Scorsese elogia al joven cineasta por su control formal de la técnica cinematográfica y la narración citando primero a 'Hereditary'el debut de Aster.

El director de 'El irlandés' (The Irishman, 2019) comienza introduciendo su prólogo con una explicación de que cuando ve una película de nuevos cineastas, se prepara para una experiencia inesperada y eso mismo es lo que le ocurrió con 'Hereditary':

Por ello, relata que esperaba con ansias ver 'Midsommar', y explica sus impresiones cuando tuvo oportunidad de verla. Seguro que a sus detractores no les hará mucha gracia saber lo que el maestro opina de ella:

"Se iba a hacer a una escala más ambiciosa: filmada en un país extranjero, un elenco más grande, un presupuesto ligeramente más abultado. A veces, y hay muchos casos de esto, una primera película relativamente exitosa ha llevado a una segunda más cara, pero menos impresionante. Más dinero a veces significa la posibilidad de más interferencia, ansiedad y ganas de agradar, lo que hace que la imagen sea menos concentrada y más difusa. Entonces, comencé a ver Midsommar, y muy pronto, supe que este no iba a ser el caso".

"No quiero desvelar nada sobre Midsommar, porque necesitas descubrirla por ti mismo. Puedo decirte que el control formal es tan impresionante como el de Hereditary, tal vez más, y que profundiza en emociones que son tan reales y profundamente incómodas como las que comparten los personajes de su película anterior. También puedo decirle que hay visiones particularmente en el tramo final, que no es probable que olvides. Ciertamente yo no lo he hecho"