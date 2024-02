'Barbie' es el "infierno" para Werner Herzog, aunque admite que sólo ha visto media hora de la película con Margot Robbie

Igual que hay gente que no entiende 'Starship troopers' como lo que es (una brillante sátira del fascismo), hay gente que no entiende ni la más obvia de las ironías. Por eso, puedes encontrar titulares aquí y allá diciendo que Werner Herzog ha tirado 'Barbie' por el suelo y la ha destruido cuando, realmente, solo hace falta ver el vídeo original de 'Uncensored', el programa de Piers Morgan, para darse cuenta de que no está aterrado ni ofendido, sino curioso.

Un Werner's Original

El director de 'Grizzly Man' acudió al programa del polémico presentador y afirmó que no había visto 'Oppenheimer' y tan solo treinta minutos de 'Barbie'. Y claro, su opinión no iba a ser la habitual.

"Tenía curiosidad y quería verla. Y aún no tengo una respuesta, pero sí una sospecha. ¿Podría ser el mundo de Barbie el puro infierno? Por una entrada al cine, como público, puedes ser testigo de un infierno casi perfecto."

Leído, puede sonar a que Werner Herzog estaba echando por tierra el trabajo de Greta Gerwig, pero realmente en el vídeo parece realmente interesado en la teoría y en continuar con ella, más que en masacrarla: "Aún no lo sé, Piers Morgan, dame un momento para terminarla. Tengo que verla entera primero", ha reconocido.

Por supuesto, Piers Morgan, que no se entera del tono de su entrevistado pero no puede dejar de dar su opinión, responde con un "Créeme, deja que te salve del horror. La vi entera y es el infierno. Coincido completamente con tu valoración inicial después de media hora. Y definitivamente te recomiendo que no veas el resto". Es lo que hay.

