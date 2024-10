'Daredevil: Born Again' ya tiene fecha de estreno: Marvel ha decidido colocarla solo tres semanas después de una de sus grandes apuestas de 2025

Puede que ahora no nos lo creamos, pero, durante años, Marvel no sabía que hacer con Daredevil. Había tenido sus buenas etapas, pero, por lo general, el personaje estaba perdido entre la vorágine de las novedades que no paraban de llegar en los años 80. Y entonces, en el número 227, Frank Miller, sin nada que perder, empezó una de sus grandes obras maestras: 'Daredevil: Born Again'. Medio año después, había cambiado a Matt Murdock para siempre.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Dale, Devil

Y, por supuesto, tarde o temprano el UCM tenía que hincarle el diente a esta historia de tristeza y descenso a la locura. El 'Daredevil' de Netflix ya cogió varios de sus elementos para la temporada 3 de su serie, pero antes de poder contar las consecuencias fue cancelada y Disney+ recogió el envite. Siete años después, 'Daredevil: Born Again', que tendrá 18 episodios divididos en dos partes, hará las veces de reboot y, con suerte, de continuación espiritual de aquella.

Por fin, después de años y años de rumores, ya tenemos una fecha de estreno para 'Daredevil: Born Again'. Según han desvelado en la New York Comic Con Sana Amanat, productora ejecutiva de la serie, y CB Cebulski, director de Marvel Comics, este día que deberías marcar en el calendario será el 4 de marzo de 2025, dentro de cinco meses (y tan solo tres semanas después del estreno de 'Capitán América: Brave New World'), así que podemos esperar una promoción tremenda por parte de Disney desde ahora hasta su llegada.

Los asistentes a la New York Comic Con, donde se desveló esta fecha (que nos ha contado Variety), también pudieron ver un primer tráiler que ha convencido a los fans, con un Matt cubierto en sangre, escenas de lucha y brazos rotos. Si estás deseando verlo, no te preocupes: de aquí a que llegue la serie te vas a hartar de tráilers, spots, clips y making ofs del Diablo Guardián. Al tiempo.

En Espinof | Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel

En Espinof | Las mejores series de 2024