Es una de las mejores películas de este año pero fue injustamente ignorada en los Oscars. Llega a Disney+ una emocionante cinta de fantasía

El síndrome del superviviente es una condición sobre la que cada vez se pone más el foco, porque a menudo es realmente complicado asumirla y luego llegar a verbarlizarla. Es un sentimiento de culpa constante que es casi imposible despegarse, porque siempre van a quedar vestigios dentro de uno de igual manera que resuenan tanto las palabras que se dijeron como las que no a las personas que no lograron sobrevivir.

No va necesariamente ligada al trauma directo, ya que pueden verse afectados los comportamientos de toda una comunidad o una generación a causa de un evento de escala gigantesca. Un dolor compartido que se puede llegar a cruzar con el personal, algo de lo que habla muy bien y de manera sutil la exquisita ‘Desconocidos’.

Una segunda oportunidad

Probablemente la película de más alcance y más ambiciosa de Andrew Haigh, hasta ahora uno de los cineastas independientes más destacados del cine británico. Con un potente reparto que incluye a Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy y Jamie Bell, se mete en territorio de cine fantástico con una emocionante historia que ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

Scott da vida a Adam, un escritor y guionista de televisión que vive una solitaria existencia en el centro de Londres. En su bloque de edificios se encuentra con un misterioso y atractivo vecino con el que siente una poderosa conexión. Este encuentro y un bloqueo creativo le llevarán también a reflexionar sobre su pasado y sus padres difuntos, con los que tiene una única e inesperada oportunidad de reunirse.

En esta adaptación de una novela japonesa (de la que ya salió otra película como ‘Verano con un extraño’) regresa a las historias de romance LGTB y al drama familiar, pero esta vez tocando un terreno de fantasía que le sirva también para explorar cuestiones mayores. El trauma es una de ellas, con estos encuentros con sus fallecidos padres como ocasión para discutir algunos aspectos de su niñez, y cómo estos han tenido ramificaciones en sus comportamientos adultos.

‘Desconocidos’: todo lo que no se llegó a decir

Con la decisión de ir oscilando entre dos tramas diferentes, aunque emocionalmente conectadas, ‘Desconocidos’ se plantea como un interesante test de Rorschach audiovisual. Cuál de las dos historias te resulta más interesante puede llegar a decirte bastante de qué clase de espectador eres y qué priorizas en dramas de este tipo. Y las reacciones pueden ser más encendidas porque, a pesar de que hay mucha exposición en los diálogos, Haigh no ofrece respuestas simples a los problemas que vive su protagonista.

No está exenta de aspectos cuestionables (en mi caso creo que el desarrollo final del personaje de Mescal desbarra un poco y hace que no aterrice del todo un final que sigue siendo emotivo). Al mismo tiempo, sobresale en esa manera de indagar en esas culpas y esos arrepentimientos existentes por aquello que no se llegó a contar, por la compleja y dolorosa naturaleza de una nostalgia que se disfraza muy bien de confort. Scott está tan soberbio en este rol (menudo año si sumamos la fabulosa ‘Ripley’) que resulta incomprensible que no fuese reconocido en los Oscars, donde la película podría haber encajado sin demasiado problema.

