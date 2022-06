'Obi-Wan Kenobi': los dos cameos del episodio final que serán vitales para el futuro de 'Star Wars'

'Obi-Wan Kenobi' ha sido una serie que ha causado reacciones muy enfrentadas: algunos aprecian el baño de nostalgia mientras que otros (entre los que me encuentro) se han quedado intentando rascar si había algo tras el festival del cameo. Al menos ha habido un cameo que ha dado de qué hablar a todo el mundo, pero tiene lugar en el episodio 6, así que, obviamente, a partir de aquí hay spoilers. Avisados quedáis.

No estabas preparado

Después de que ya desde el primer episodio Obi-Wan pidiera ayuda a su maestro, muchos ya intuimos que Qui-Gon Jinn aparecería en un momento dado de la serie. Por supuesto, lo ha hecho justo al final, diciendo "Siempre estuve aquí, pero aún no estabas preparado para verme". Liam Neeson, que hace no tanto dijo que en una película saldría pero no en una serie, engañó a quien quisiera ser engañado.

Algunos apuntan a que esta será una trama de la temporada 2, porque ahora es posible que ocurra. Aunque está planteada como una miniserie y ya no queda mucho por contar (siendo honestos, tampoco quedaba mucho por contar en el primer episodio), los propios Ewan McGregor, Liam Neeson y Hayden Christensen han dicho que les gustaría volver y Kathleen Kennedy ha dicho que todo puede pasar.

Este no es el único cameo que ha sacudido los corazones de los fans. Además, Darth Vader se consuela hablando con Palpatine, que insinúa que sus sentimientos por su antiguo maestro le han debilitado. En la serie se han dejado lo mejor para el final, no solo en las escenas de lucha, sino también en las apariciones estelares. Si tendremos más de estas en el futuro, es algo que aún está por decidir.