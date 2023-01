Es una de las películas de superhéroes más infravaloradas de todos los tiempos: llega a Disney+ esta emocionante aventura que destruyó injustamente una franquicia

El cine de superhéroes lleva años acaparando la atención del público y no tiene pinta de que eso vaya a cambiar en un futuro cercano. Sin embarco, no todas las películas protagonizadas por este tipo de personajes arrasan e incluso hay títulos concretos que arrastran la fama de ser un desastre. Hoy vengo a hablaros de uno de ellos, pues 'The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro' al fin está disponible en Disney+.

Estrenada apenas dos años después de la primera aventura del trepamuros protagonizada por Andrew Garfield, 'The Amazing Spider-Man 2' está considerada un fiasco a todos los niveles. Es cierto que recaudó 708 millones de dólares, pero costó mucho dinero y además ninguna otra película en imagen real de Spider-Man ha ingresado menos dinero. Además, tuvo un recibimiento bastante duro por parte de la crítica y acabó poniendo punto y final a esta iteración del personaje. Una injusticia.

Es verdad que en 'The Amazing Spider-Man 2' se nota que hay cierta saturación de elementos y que la película hubiese fluido mejor si solamente tuviese un villano principal, pero a la hora de la verdad tanto Jamie Foxx como Dane DeHaan cumplen bastante bien con sus respectivos personajes. A eso hay que unir otros detalles, como lo relacionado con los padres del protagonista, que delatan que Sony quería jugar a demasiadas cosas al mismo tiempo, pero tampoco creo que sea algo tan grave que se cargue la película.

A cambio, esta secuela entiende mucho mejor a los personajes de Peter Parker y Gwen Stacy, lo cual permite que tanto Garfield como Emma Stone brillen, especialmente en las escenas que comparten. Ambos demuestran estar sobrados de encanto y talento, pero es que además tienen una química estupenda que ayuda a dar ese toque más humano y emocional que le sienta de fábula a 'The Amazing Spider-Man 2'. Todo ello además lleva a un gran desenlace que luego sería homenajeado en 'Spider-Man: No Way Home'.

Por mi parte, creo que 'The Amazing Spider-Man 2' fue víctima de las circunstancias. La primera entrega llegó demasiado pronto con respecto a la trilogía de Sam Raimi y no terminó de dejar buen sabor de boca, lo cual unido a que es una película que se complica algo más de la cuenta en lo narrativo -y eso que encima quitaron cosas, lo cual Garfield señaló como el principal problema de la cinta- llevó a que se viese como una fracaso a todos los niveles. Ojalá el tiempo ayude a ponerla en el lugar que se merece y no se quede como una de las franquicias más odiadas del cine de superhéroes, que sí parece existir cierto consenso en que Garfield era un buen Spider-Man, pero también en lo malas que eran las dos aventuras que lideró.

De hecho, tal fue la decepción que supuso para Sony que la compañía optó por descartar todos los planes, cancelando tanto 'Los seis siniestros' como 'The Amazing Spider-Man 3' y llegando a un acuerdo histórico con Marvel que supuso la llegada de Tom Holland como este popular superhéroe -y tampoco me voy a quejar de eso, que me encanta 'Spider-Man: Homecoming'-.

En Espinof: