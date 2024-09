"Será una explosión gay". Los protagonistas de 'Agatha, ¿quién si no?' prometen que la serie es lo más queer de todo Marvel

Si ya tenía esa pinta (y sin desvelar nada, ya os digo que apunta maneras), el reparto de la inminente nueva serie de Marvel en Disney+, 'Agatha, ¿quién si no?' (Agatha All Along) ha confirmado que será lo más queer del Universo Cinemático de la compañía superheroica.

Así lo han descrito los miembros del elenco de la ficción durante su reciente premiere. En declaraciones recogidas por medios como Variety, estos hablan de que hay una representación sin precedentes en lo que son las producciones de Marvel.

«Tiene muchas capas, y gay es una de ellas», asegura Joe Locke, que interpreta a un misterioso adolescente ansioso de entrar en la vida de Agatha (Kathryn Hahn). El actor, eso sí, matiza que eso no es lo que mueve ni a su personaje ni a la serie. Hahn, de hecho continua la matización del actor: «Lo más emocionante de eso es que no va exactamente de eso. Está tan normalizado...»

Pompas y brujas

«Será una explosión gay al final del todo», destaca Aubrey Plaza, quien interpreta a una bruja llamada Rio Vidal cuyas intenciones con todo no está demasiado claro. Por su parte Ali Ahn, que interpreta a Alice Wu-Gulliver da lo que cree que es la clave del factor queer de la serie:

«Es la serie más gay de Marvel. Hay un montón de pompa con la que estamos compitiendo. Creo que lo que lo hace más gay es que cantamos con Patti [Lupone]».

Recordemos que 'Agatha, ¿quién si no?', que se estrena esta madrugada, es un spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión' que arranca con la villana de aquella serie, interpretada por Hahn, saliendo del hechizo al que estaba sometido. Emprenderá entonces con un atípico aquelarre de brujas para adentrarse en La Senda, un recorrido legendario con el que podrá recuperar sus poderes.

