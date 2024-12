Tu película perfecta de Nochebuena podría ser esta festiva comedia en Disney+. El Schwarzenegger más histriónico como héroe navideño a punto de perder a su familia

Cada cuál tiene su película navideña perfecta. Los que les gusta la fantasía apuestan por Harry Potter, hay un fuerte sector que defiende 'La jungla de cristal' y si hablamos de inofensivas cintas familiares, 'Solo en casa' suele ser ser la opción favorita. Pero si así lo quisiera, Schwarzenegger también podría defender su título como icono navideño.

Dentro del género de padres irresponsables a los que se les echa el tiempo encima, pocas se sienten tan adecuadas como 'Un padre en apuros'. Arnold hace de Howard, un vendedor de colchones tan absorto en su trabajo que no deja de decepcionar a su hijo Jamie. Esta vez se ha pasado de la raya, eso sí, porque prometió a su esposa que tenía todo listo para regalarle a su hijo un Turbo Man y cuando llega el día, conseguirlo va a ser muy complicado.

Dirigida por Brian Levant, protagonizada por el propio Schwarzenegger y con el también inesperado papel de Jake Lloyd como Jamie (a quien muchos recordarán por ser el pequeño Anakin), se trata de un tipo de clásico navideño que se olvida de grandes reflexiones y va al merme del asunto: aquí lo que importa son los regalos, y si hay algo que haga a Jamie más feliz que un padre presente es un Turbo Man, pero con suerte puede que consiga los dos.

La película no fue lo que se dice un taquillazo. El actor de 'Terminator' ya había hecho sus intentonas con el cine familiar, pero aun no había convencido a un público que se mantenía receloso. Recaudó 129 millones de su presupuesto de 75, lo que sin ser un desastre, lo alejaba de ser el clásico navideño que quería ser. Esto no ha impedido que se haya hecho un hueco entre fans del cine navideño, inspirando imágenes hilarantes dentro de la filmografía del austriaco y algún que otro meme.

En Espinof | ¿Cuántas películas navideñas se han hecho en 2024? Para verlas todas, tendrías que ponerte 8 al día hasta Reyes

En Espinof | Las 35 mejores películas de Navidad de la historia