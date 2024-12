Cine de terror sólo para adultos. La película de miedo más taquillera de la historia destronó 18 años después a uno de los mejores trabajos de M. Night Shyamalan

El cine de terror ha tenido grandes éxitos a lo largo de la historia del cine, a lo que hay que añadir que en muchos casos se trata de títulos con presupuesto bastante contenido, algo que dispara su rentabilidad. Ese fue en su momento el caso de 'El sexto sentido', pues uno de los trabajos más aclamados de M. Night Shyamalan se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia con unos ingresos mundiales de 672 millones.

Nadie puede con Pennywise

Sin embargo, 18 años después fue destronada por una película de miedo orientada en exclusiva al público adulto. Nos referimos a 'It', primera entrega de la segunda adaptación de la célebre novela escrita por Stephen King en 1986. Al igual que 'El sexto sentido', la película dirigida por Andy Muschietti tuvo un coste aproximado de 40 millones de dólares -aunque algunas fuentes incluso lo reducen hasta 35-, pero en este caso sus ingresos se dispararon hasta los 704 millones.

Ni siquiera el hecho de haber recibido una calificación R en Estados Unidos, la cual impide el acceso a menos de edad que no vayan acompañados por un adulto, fue suficiente para frenar el empuje de 'It', que solamente en ese país sumó 328,8 millones de dólares. Un éxito descomunal que su secuela no logró superar, ya que 'It: Capítulo 2' se conformó con unos ingresos mundiales de 473 millones, de los cuales 211 millones pertenecen a su país de origen.

Por ahora, 'It' acumula ya 5 años como la película de terror más taquillera de todos los tiempos, y en todo ese tiempo ha sido precisamente 'It: Capítulo 2' la que más se ha acercado, por lo que es probable que mantenga ese puesto durante muchos años más. A fin de cuentas, 'El sexto sentido' lo tuvo durante 18 años y solamente un auténtico fenómeno como el de 'It' logró destronarla... y tampoco por tanto.

Por si tenéis curiosidad, otros grandes éxitos recientes el cine de terror han sido 'Guerra Mundial Z', que consiguió 540 millones,'Bitelchús Bitelchús', que suma ya 451 millones de dólares, 'Prometheus', que amasó 412 millones, 'La monja', que se quedó en 366 millones, 'Alien Romulus' (350 millones), 'Un lugar tranquilo' (340 millones) o 'Expediente Warren: El caso Enfield' (322 millones).

