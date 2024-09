Un creador de VFX de 'The Batman' revela que su icónica escena de la azotea fue inspirada nada menos que por la peor película de la historia: 'The Room'

Se puede aprender mucho de las malas películas. La considerada peor película de la historia, 'The Room', lleva años inspirando a cineastas a cómo no dirigir, llevando incluso a la creación de 'The Disaster Artist' en 2017, un biopic cómico que trataba de humanizar la figura del misterioso Tommy Wisseau.

Pero otras de sus influencias en el cine son tan sutiles que, si no nos las dicen, no hay forma de averiguarlas. Es lo que ha pasado con Miguel Santana da Silva, creador de efectos especiales de 'The Batman' que respondía a un tweet alabando los efectos visuales de la película diciendo que la icónica escena de la azotea tomaba inspiración de otra icónica escena de azotea… la de 'The Room'.

"Oh, hi Mark"

En su respuesta, da Silva mencionaba que para el horizonte de Gotham tomó "algo de inspiración en la pintura mate de la azotea de 'The Room', que mola mucho más de lo que debería." La azotea a la que se refiere aparece numerosas veces a lo largo de la película, incluidas la mítica escena de "Oh, hi Mark!" que se replica palabra por palabra en 'The Disaster Artist'.

La azotea en 'The Batman' también es una de las escenas más memorables, y en ciertos planos se puede apreciar la inspiración de la que hablaba Silva, especialmente en aquellos con los predominantes tonos naranjas más apagados. Para cerrar el círculo de modo divertido, Tommy Wisseau (director de 'The Room') respondió al tweet diciendo "Vaya historia".

Da Silva es alguien al que tener muy en el radar. Su trabajo con Industrial Light & Magic le ha permitido ser una pieza clave en algunas de las películas más visualmente espectaculares de los últimos años, incluyendo 'Avatar: El sentido del agua', 'The Creator', o la trilogía de secuelas de Star Wars.

En Espinof | Las 4 peores películas de ciencia ficción de la historia: el público de Estados Unidos dicta sentencia con esta inesperada selección de los mayores desastres del género

En Espinof | 16 clásicos del cine con mejores efectos especiales que cualquier película moderna