El final explicado de 'Venom: el último baile'. Cómo sus escenas postcréditos pueden marcar los próximos años de su universo... o quedarse en nada

Reconozco que me emocioné muchísimo cuando en Sony anunciaron que el villano de la tercera entrega de 'Venom' sería Knull, el Rey de Negro, que lleva un buen tiempo atormentando a Eddie Brock en los cómics (porque, no lo olvidemos, todo esto viene de unos tebeos). Al fin y al cabo, es uno de los villanos que más seres ha matado en todo el Universo Marvel, considerando que es un asesino de dioses (que, de hecho, estaba detrás de las acciones de Gorr, la amenaza de 'Thor: Love and Thunder'). Sin embargo... ¿Van a ir las cosas más allá? ¿Es un malo de usar y tirar? ¿Cómo influirá el final de 'Venom: el último baile' en el resto del Universo Marvel de Sony? Vamos a verlo.

Ojo: Spoilers, obviamente, del final de 'Venom: el último baile'

El combate queda aknullado

Sobra decir que si lo que querías era ver a Knull, la tercera parte de 'Venom' no te va a dar lo que quieres. Aparte de explicar su origen, apenas protagoniza dos o tres escenas donde se le ve recobrando su poder y diciendo las típicas frases de malo. Sin embargo, cuando Venom y compañía consiguen acabar con las bestias dominadas por él que les persiguen, aún queda un girito más.

Durante toda la película se nos repite que la clave para el resurgir de Knull, el Rey de Negro, es la "llave" formada por la unión de Eddie Brock y Venom. O dicho de otra manera, cada vez que este se convierte, llama la atención de los monstruos que han enviado en su búsqueda. Así que el simbionte se sacrifica, Eddie se queda solo por primera vez en mucho tiempo y, con esta muerte heroica, ya no hay manera de liberar al gran villano, ¿no? Bueno, pues según la primera postcréditos, no es así.

Y es que Knull sigue vivo, afirmando que "está despierto" y va a venir a por nosotros. ¿Qué significa eso? Pues una posibilidad alta es que aparezca a partir de ahora en el resto de películas de este universo, al estilo Thanos... Pero otra, que se olviden de la trama abierta, al estilo de lo que ocurrió con el final de 'Morbius' en el que el vampiro se aliaba con el Buitre para formar los Seis Siniestros. Desde luego, hay material para seguir, pero necesitan, sí o sí, a Venom.

Leche con avenom

Y ahí entra la segunda postcréditos de la película, en la que vemos cómo un trozo del simbionte se fusiona con una cucaracha mientras un camarero mexicano (de importancia terciaria en la película) parece haber sobrevivido también al desastre. ¿Qué quiere decir esto? Pues probablemente que, ya que Tom Hardy ha decidido dejar el papel, alguien recibirá el simbionte... y no será el camarero. En los cómics el portador más popular -aparte de Eddie y Peter Parker- fue Flash Thompson, que se convirtió en el Agente Veneno durante un tiempo, pero quién sabe si esa es la idea de Sony para el futuro, dado que el UCM ya tiene a su propio Flash.

El cómic original, escrito por el siempre gamberro Donny Cates, terminaba con Eddie Brock uniendo la tabla de Estela Plateada y Mjolnir (el martillo de Thor) para crear un hacha definitiva con la que poder acabar con Knull... y todo esto después de convertirse en una especie de dragón alado. Dudo mucho que lleguemos a ver nada igual de épico, sobre todo teniendo en cuenta que la cosa en las viñetas acababa con Veneno quitándole todos los órganos vitales al villano de un hachazo (y protegiendo a su hijo Dylan), pero sería una curiosa manera de revitalizar la saga yéndose totalmente a la calificación R.

Hay quien comentaba que esta saga de el Rey de Negro ahora se expandiría a 'Spider-man 4', pero dudo muchísimo que Kevin Feige quiera hacer algo más que un simple guiñito al espectador. Después de que esta tercera entrega se vaya a quedar muy por detrás de las dos anteriores en taquilla, habrá que esperar al desempeño de 'Kraven' para comprobar si Sony sigue queriendo caminar en la cuerda de las adaptaciones de villanos de Spider-man y, por tanto, culminar la saga que acaba de empezar o, por el contrario, nos quedaremos siempre con la duda. Por si acaso, ¿está Flash Thompson disponible para la cuarta parte?

