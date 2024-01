La película de ciencia ficción más misteriosa de la historia del cine. Se rodó hace 9 años pero estará encerrada en una caja fuerte hasta su estreno en 2115

Todos los que hacen una película están deseando que se estrene y el público pueda verla. Está claro que luego algunas acaban siendo malísimas, pero lo que nadie quiere es esforzarse al máximo para que nadie pueda disfrutar del fruto de su trabajo. Sin embargo, eso es precisamente lo que les pasó a Robert Rodríguez y John Malkovich con una cinta que rodaron en 2015 pero que no se estrenará hasta el año 2115.

La historia detrás de '100 años: La película que nunca verás'

Esos 100 años de espera no son una casualidad, ya que Rodríguez rodó '100 años: La película que nunca verás' como una forma de promocionar la marca de coñac Louis XIII, que precisamente tarda 100 años en hacerse. No obstante, el director de la deficiente 'Hypnotic' reconoció años después que él no sabía que ese iba a ser su destino cuando la hizo:

Estaba haciendo varios cortometrajes para ellos, y terminé ese primero, rodamos ese primero, pensé que iba a ser un anuncio o algo así. Y entonces les enseñé la película y dijeron "Sí, es genial, es genial. Esa es la que vamos a guardar". Y yo dije: "¿Qué? ¿Esa es la que guardas bajo llave? ¿Qué pasa con el otro con el futuro?" "No, ese es el corto publicitario"

Para hurgar un poco más en la herida, Rémy Martin, la compañía que produjo '100 años: La película que nunca verás' no ha proporcionado información alguna sobre su historia. Sí se lanzaron un puñado de teasers que no aclaran nada más allá de que Malkovich y Shuya Chang son dos de sus protagonistas. Sí que se sabe también que el guion ha corrido cargo del inolvidable villano de 'En la línea de fuego'.

El estreno de '100 años: La película que nunca verás' ha quedado fijado para el 18 de noviembre de 2115, siendo entonces cuando una caja fuerte protegida con grandes medidas de seguridad de abrirá de forma automática. Tanto Malkovich como Rodríguez han sido invitados al estreno, pero es bastante evidente que ninguno de ellos podrá asistir.

Todo apunta a que en el mejor de los casos será comparable a esa olvidada película con fines publicitarios dirigida por Martin Scorsese que reunía a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Brad Pitt, lo único que con el añadido de que tendrá un toque de ciencia ficción experimental. Y en el peor de los casos un mero ardid publicitario que no tendrá tiempo para decepcionarnos, ya que es prácticamente imposible que ninguno de nosotros lleguemos a verla.

